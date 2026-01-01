七期土地倒數計時　2千坪以上完整基地僅剩7塊

▲七期新市政超過2千坪以上可開發土地僅剩7塊 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期新市政超過2千坪以上可開發土地僅剩7塊，市場最新盤點發現，在多筆大型指標案陸續推進後，僅剩1塊地上權案「名花無主」，專家認為目前2千坪以上，待開發的超大型基地僅剩個位數，未來能同時滿足地段、規模與品牌門檻的頂級個案，恐怕愈來愈難複製。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前七期幾塊大型土地，不時有工具機進駐，也讓人好奇這些碩果僅存的土地，未來走向，從住宅端來看，七期「豪宅王」寶輝建設，位於惠中路、市政北五路口、新市政綠園道首排推出的「寶輝惠國段新案」，基地面積逾2200坪、總銷約300億元。

▲七期「豪宅王」寶輝建設，位於惠中路、市政北五路口「寶輝惠國段新案」，基地面積逾2200坪、總銷約300億元。（圖／記者陳筱惠攝）

寶輝建設表示，2026年推案部分回防市中心，除惠國段案，還有南屯區位於公益路、大富街口，惠文中小學首排的「469 Gongyi Avenue」，總銷約50億元。全年推案衝高到350億元。

《住展》發言人陳炳辰則指出，「七期目前2千坪以上，待開發的超大型基地僅剩個位數，在未來新案數量持續減少下，單一案體的影響力、投資金額與城市象徵性，反而進一步放大。」

另外，豐邑集團持有市政路與河南路口、基地約2500坪的「七期惠民段新案」，由獲Gold Key Awards肯定的Cheng Chung Design操刀，規劃2棟高層住宅，總銷約400億元。

▲目前七期大基地土地越發稀少，單一案體的影響力、投資金額與城市象徵性，反而進一步放大。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，位於惠中路、市政路口、基地約3100坪的「豐邑惠國174新案」，則朝大型商辦與百貨複合量體方向規劃，總投資金額逾550億元，量體規模在七期已屬相當罕見。

七期大地主興富發集團則是以「興富發惠國90」基地面積達2593坪，規劃住宅與商辦複合使用，總銷約300億元；而興富發近期也宣布，旗下七期百億級商辦將採「只租不售」策略，轉向長期持有的收益型布局。

北部上市建商皇翔建設則早於2021年斥資77.59億元，買下七期約2895坪「新四」地王級商用土地，未來規劃朝頂級辦公大樓方向開發。

地上權土地部分，位於河南路三段、市政北二路口的「惠民段141地號」，總面積達5018坪，屬農田水利署台中管理處土地，鄰近台中市政府與國家歌劇院，為新八商業用地，地上權年限70年，也被市場視為七期最後的大型可開發量體之一。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了