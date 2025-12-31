ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

10天搞定700坪案　北市都更王曝：手握近4萬坪都更地

▲▼內湖路沿線商辦住宅，內湖房市，文湖線週邊。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市30年以上老屋高達67.3萬戶，占全市住宅總數約74%，都更重建為重要課題。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

北市30年以上老屋高達67.3萬戶，占全市住宅總數約74%，都更重建為重要課題。被稱為「北市都更王」的聖得福執行長洪正雄闡述快速整合的關鍵，並透露公司在北市握有近4萬坪整合完成、簽約超過8成的都更土地，近日在內湖更只花了10天就簽成1案。

台北市屋齡30年以上的老宅約有67.3萬戶，占全市住宅總數的近74%，為全台房屋高齡化最嚴重的縣市，加上地震的潛在威脅，都更重建成為相當重要的課題。

被稱為「北市都更王」的聖得福執行長洪正雄表示，都更整合速度的關鍵在於安全、公平。他說：「若是海砂屋物件，居住安全隱憂大，地主們本就有較強的重建意願，另外地主們參與都更難免會猜疑誰分多、誰分少，公平公正公開能有效推動個案進行。」

此外，洪正雄表示：「容積獎勵也是成案的關鍵，因此聖得福大多經手海砂屋、具防災型都更獎勵的個案，再透過條件讓利給地主，成案效率也會大幅提升。」

洪正雄透露：「目前聖得福在台北市整合完成的、簽約達8成以上的都更案土地近4萬坪，其中內湖區為北市海砂屋密集區，因此光內湖就有2萬多坪，超過15案。」

洪正雄分享：「內湖瑞光路、江南街的華廈海砂社區，上週日舉行說明會，短短10天就簽約8成以上，預計明年就會送件。」

該案基地面積700多坪，共有56戶住戶。洪正雄透露：「這案子是我們主動開發，快速整合的關鍵除了房屋安全等因素，該案每戶房屋約20多坪，但土地就有10多坪，因此分回條件佳。」

▲▼ 聖得福執行長洪正雄 。（圖／記者項瀚攝）

▲聖得福執行長洪正雄今（31日）出席士林「豐萃」動土典禮，於會後接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

洪正雄表示：「公司未來5年推案量抓在1200億元，明年預計推出南港案、和平案、民權案、內湖案，案量大，部分個案是走雙方合建。」

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示：「內科擁大量的就業人口，內湖購屋剛性需求強，且老屋多也有不小的換屋動能，但內湖住宅素地稀缺，大多新建案都能透過都更危老，像是近期創下內湖預售新高價、單價150萬元的『碧湖雲景』即為海砂重建案。」

