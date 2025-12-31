ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

板橋Tpark名邸「遠揚之森A⁺」日系隔震宅　雙捷運X商場題材利長期置產

▲▼板橋,遠揚之森A+,Tpark,捷運,輕軌,商場。（圖／業者提供）

▲「遠揚之森A⁺」基地面積3,249坪，為遠東路、南雅南路、高爾富路所圍街廓。雙塔豪樓住宅地標，同樣由國際頂尖建築事務所「日建設計」打造。（圖／遠揚之森A⁺提供，下同）

房產中心／綜合報導

由遠東集團打造的自辦重劃區「Tpark台北遠東通訊園區」，是兼具生態自然、AI等新經濟蓬勃，同時短距離徒步就能抵達捷運、公園、圖書館、醫學中心和百貨商城的優質城區。正居Tpark核心區位的「遠揚之森A⁺」，除了是購屋市場上珍稀的隔震產品，基地更緊鄰遠東集團旗下的百貨品牌預定地，豐富機能性為地段持續加值。

▲▼板橋,遠揚之森A+,Tpark,捷運,輕軌,商場。（圖／業者提供）

▲Tpark是全台首座LEED Campus，採永續規劃，綠覆率更高達49%。加上蓄水防洪的暴雨管理系統以及風廊設計，是具備抗氣候變遷的韌性城區。

Tpark地段紅利不可複製　稀缺性奠定資產價值

「遠揚之森A⁺」之所以稀有，源自它無法複製的Tpark園區宅DNA。個案專案經理指出：「Tpark採取低密度開發設計，豐藏49%的高綠覆率，園區囊括捷運亞東醫院站、新北市立圖書館總館、約1.2萬坪的線型中央公園、醫學中心亞東醫院、愛買超市等，生活環境宜居。」讓這座園區宅住戶不僅能暢享繁華機能，出家門有林蔭大道，輕鬆漫步就是自然韻味豐美的萬坪公園，實現高品質的「職住遊憩學醫」生活；這種低密度、高綠化的開發模式，為居住者帶來了健康慢活的新選擇。

更重要的是，「遠揚之森A⁺」作為Tpark園區內的最後一塊住宅用地，具備極高稀缺性。園區僅規劃6.8%住宅專區，「遠揚之森A⁺」為區內最後的園區宅，採全街廓開發，零地主戶，專案經理強調「且地段相較一期更靠近捷運以及商場預定地，整體規劃更佳 。」這樣珍稀絕版難再有的特性，對於看重保值性與傳承價值的高資產族群來說，購置「遠揚之森A⁺」可視為一種高品質的稀有資產配置。

▲▼板橋,遠揚之森A+,Tpark,捷運,輕軌,商場。（圖／業者提供）

▲「遠揚之森A⁺」為高規格隔震宅，採用日本第一大廠OILES隔震墊，並採用耐震安全之New RC構造，再搭配由日本的最新「蓮根梁預鑄工法」。

日系精工頂級隔震宅　構築國際級永續居所

建築規劃方面，「遠揚之森A⁺」完美呼應Tpark作為國際級永續智慧園區的定位，特別邀請全球總體設計第一強、日本規模第一大建築事務所「日建設計 Nikken Sekkei」操刀，藉由其美學、力學、城市學的精湛底蘊，把場域周邊的風光水綠元素，和日本同頻自然的思維結合，以詩意生活感的手法詮釋於建築整體設計。「遠揚之森A⁺」更以尖端技術鑄造，包括隔震、New RC、預鑄等3大精奢工法，在面臨震度6級的烈震時（等同921地震震度），也能充分保護結構梁柱，避免建築物永久性破壞。

住戶在享有Tpark高綠化、低密度的先天優勢外 ，更能透過建築本身的安全耐震與健康生態設計，獲得一般市區住宅難以比擬的高品質永續生活體驗；選擇國際級頂尖團隊合作，也為目標客群的資產提供了國際認證的品牌信任與價值背書。

▲▼板橋,遠揚之森A+,Tpark,捷運,輕軌,商場。（圖／業者提供）

▲「遠揚之森A⁺」是Tpark園區內最後一座住宅，不僅能享受全生活機能，商場、輕軌以及AI產業的陸續進駐，都為住宅所在的地段力持續加值。

知識型菁英共識選擇　鎖定高資產、高淨值族群

「遠揚之森A⁺」受到熱烈關注也印證了市場對其價值的認可，專案經理表示，「整體而言，購屋族群的輪廓受到Tpark園區的資通訊、AI等高端產業型態影響非常顯著。」像是由於產品定位高端，加上單價與總價門檻較高，主力客群多是「高資產、高淨值的人士 」。另外，科技業、金融業、醫療業等知識型服務業的佔比高，「他們對於建築的隔震安全、LEED永續等綠色智慧概念接受度高，也更在意生活品質與環境健康 」。

主力客群多集中在「35歲至55歲左右的事業有成階段，具備較高的購買力與家庭需求 」。這些菁英客群追求的不只是優越的硬體條件，其對頂尖產業連結的群聚效應也高度重視，因為優質的人脈網絡和學區環境，為「遠揚之森A⁺」構成了無法用金）衡量的附加價值。

▲▼板橋,遠揚之森A+,Tpark,捷運,輕軌,商場。（圖／業者提供）

▲Tpark佔地72,600坪，採用Mixed-use多元複合規劃，打造出機能豐富的共融式超級街區。（本圖為空拍實景輔以3D合成）

未來價值催化劑：商場、輕軌到位　遠景可期

除了現有的環境優勢外，Tpark的未來發展遠景更是令人期待。規劃中的大型商場（商業預定地）將提供「下樓即享」的便利性，滿足菁英住戶對生活便利性的高標準要求。而未來泰板輕軌串聯，更將帶來「雙捷運」的交通升級，進一步放大地段的交通優勢。

專案經理認為：「大型商場的開幕和軌道運輸的通車，在不動產市場上往往被視為房價的催化劑。」在利多實現的過程中，資產價值會經歷一波顯著的重估，將地段潛力直接轉化為市場價格。Tpark的未來遠景，是成為一個在國際上具備競爭力的「複合式智慧永續城市」；位居其中的「遠揚之森A⁺」憑藉稀有性結合未來利多，能為資產帶來長期穩固的成長空間，懂得生活品味、有遠見的購屋族當然將之視作績優選擇。

了解更多「遠揚之森A⁺」
坪數規劃｜ 26·38·50坪 2-4房
預約專線｜（02）8967-5888
接待會館｜新北市板橋區高爾富路
官方網站｜www.newland.tw/one/ECOPARK2

關鍵字：板橋遠揚之森A+Tpark捷運輕軌商場

