每坪差0.33萬　新光三越新天地登台南新「地王」

▲台南「地王」睽違9年出現變動，由新光三越新天地首度登上新地王寶座。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市公布2026年公告土地現值及公告地價，全市公告土地現值平均調升4.42%，公告地價則調升7.55%。「地王」睽違9年出現變動，由新光三越新天地首度登上新地王寶座，一舉擊敗蟬聯8年的新光三越中山店，「地王」、「地后」公告地價只差0.33萬元。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

台南市地政局指出，公告土地現值為課徵土地增值稅的依據，每年檢討1次；公告地價則為申報地價基礎，每2年調整一次。台南2026年公告土地現值31日出爐，新光三越新天地首度擊敗已經連續8年蟬聯地王寶座的新光三越中山店，成為台南新「地王」。

新光三越新天地店位於西門路一段與樹林街二段路口，2026公告土地現值每坪約115.7萬元，首度登上「地王」寶座，原本地王新光三越中山店則退居「地后」，土地公告現值為115.37萬元，「地王」、「地后」公告地價只差0.33萬元。

台南市地政局指出，地王轉移主要反應商業機能與人潮結構變化，新光三越新天地店近年營運表現亮眼，具備高度商業規模與集客效應，帶動周邊地區商業活動與地價支撐。

相較之下，新光三越中山店受鐵路地下化工程及火車站更新改建影響，人潮逐年外移至西門商圈及南紡購物中心一帶，形成商圈轉移現象，且南方公園商家撤離，加速人潮流失，商業機能下降，綜合反映公告土地現值評定結果，形成地王位置更替。

▲善化、安定、安南、七股等地因受惠南科擴展、產業進駐與重劃開發，地價漲幅相對明顯。（圖／台南市地政局提供）

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，台南地王近年競爭激烈，目前新光三越新天地雖坐上地王寶座，但該區已屬高度成熟商圈，可開發腹地有限，後續成長動能相對受限。

但新光三越中山店近年因鄰近台南車站，受台南鐵路地下化工程施工的交通黑暗期衝擊，以致人潮流失，但隨台南鐵路地下化計畫，預計2026年底實現第一階段通車，未來台南車站周邊交通動線改善，將有助於人潮回流，地王寶座也有機會是暫時轉換。

而從行政區來看，台南市地政局指出，此次調整採取「差異化處理」，一般住宅區以溫和調整為原則，而具重大開發效益的區域，則較能反映實際市場行情。整體來看，若排除南科、七股、北安等開發熱區，一般生活型土地的調幅相對有限。

其中，善化、安定、安南、七股等地因受惠南科擴展、產業進駐與重劃開發，地價漲幅相對明顯；反觀非開發區或保育用地，調幅則相對平穩。

