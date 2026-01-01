ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

地產老鳥轉戰東屋直營店　坦言：集團資源太香

▲▼ 東森房屋總部業務同仁 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋直營店同仁好幸福，擁東森龐大的集團資源作為靠山。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

房仲業競爭激烈，在什麼公司上班最幸福？對於兩位資深房地產從業人員陳柏辰、吳佳儒來說，絕對是東森房屋總部直營店。他們倆分享當初踏入東森房屋直營店的原因，並強調擁東森龐大的集團資源作為靠山、完整的教育訓練，在從事房市工作中如魚得水。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

陳柏辰投入房地產工作長達22年，做過代銷、也加入過加盟店，其中也包括東森房屋，而3年前他選擇再度回歸東森，並加入直營店體系服務。他說：「這3年，是我從業生涯中最充實的3年。」

陳柏辰表示：「東森是一個規模龐大的集團，放眼全台房仲業者絕無僅有，且東森旗下各公司整合順暢、快速，舉凡像是東森購物、東森寵物雲、ETtoday新聞雲等公司同仁，或是其VUP客戶若需要房地產方面的協助，很快地就會Pass過來。」

陳柏辰直言：「在那麼寬廣的內部通路資源下，對於東森房屋直營店的業務同仁來說，客戶可說是源源不絕地來，且這些客戶即為準客戶，不用開發老半天，效率極高，這也是3年前加入東森直營店的主要原因。」

東森房屋總部位於中和景平路，中和地區也自然是仲介同仁們的經營大本營。不過，陳柏辰透露：「受惠於集團的客源通路資源，粗抓這3年經手的案件約只有約2~3成位於中和區，接觸了許多外區的案子，學習成長非常多。」

▲▼ 東森房屋總部業務同仁 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋中和天空店業務主任陳柏辰（左）、東森房屋中和天空店業務主任吳佳儒 。（圖／東森房屋提供）

吳佳儒則具有13年房地產從業經驗，過去長年在建設公司開發部服務，約2年前經朋友介紹轉戰跑道，來到東森房屋直營店。他說：「東森房屋直營店具完整的教育訓練，學長們也都非常樂於指導、傳授經驗，這2年學得相當扎實。」

吳佳儒表示：「近1年多來，整體房市不景氣，交易量急凍，許多房仲從業人員相當辛苦，但這也凸顯出直營店保障底薪的優勢。」此外他補充：「東森房屋除了一般住宅買賣、租賃案件，在商用不動產方面也頗有舞台，剛好自身強項就是這一塊，約6成的業績皆來自商辦、廠房。」

