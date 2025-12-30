買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住1句話」他心麻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名屋主近日在「買房知識家」傻眼表示，去年初以1500萬購入房產，並貸款1200萬元；沒想到，近期得知隔壁住戶竟以1180萬成交，兩者價差高達320萬，讓他直呼「心麻了！」

買房1年資產疑蒸發？屋主嘆比股票賠更多

該名屋主指出，他去年初購入總價1500萬元的房屋，當時投入自備款300萬元，剩餘1200萬元採銀行貸款。然而，隔壁鄰居上個月買房，今日正式入厝，他在攀談中得知，對方入手此房僅花費1180萬元。

此事令原PO深感挫折，認為自己的房產在短短1年多內跌幅驚人，甚至悲觀表示，「股票賠錢都沒有去年買房的人賠得多。」

網友對此看法兩極，有人好奇該建案的具體區域，竟然能在1年內出現如此巨大的價格鬆動；也有人提醒，房價受購買時機與屋主心態影響，若有人急於出讓，出現低於行情的價格實屬正常。

同社區不等於同價格 樓層、格局都是關鍵

也有網友理性分析，即便是隔壁戶，樓層、座向、格局、是否附車位、裝潢狀況都可能影響價格，「樓層方向不一樣吧」、「有時候坪數不同、格局不同，價格本來就有差」。

更多過來人則勸原PO放寬心態，直言市場本就沒有「完全公平價」，「行情本來就有高有低，不可能一模一樣」、「買來自己住就好，不要一直問」，也有人一針見血點出矛盾心態，「看到人家買便宜就在那邊靠腰，等要賣的時候又想比鄰居賣更貴。」