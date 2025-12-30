ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台預售成交量年減72%　信義代銷：市場現K型分化

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登統計，1~10月全台預售屋成交量年減72%，價格卻逆勢上揚近2成，呈現明顯強弱兩極的K型發展。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市在信用管制下買氣急凍，根據實登統計，1~10月全台預售屋成交量年減72%，價格卻逆勢上揚近2成，呈現明顯強弱兩極的K型發展。信義代銷分析指出，新北市單價漲幅居七都之冠；反觀新竹以南投資買盤明顯退潮，新竹最高衰退82%。

信義代銷根據實登統計，全台房市熱區重心位移，剛性需求重掌話語權。新北市倚仗龐大自住紅利，貢獻全台超過1/5交易量，重登預售王座，一舉反超桃園與台中。過往投資買盤掛帥的台中市，隨著投資客縮手，買盤力道趨緩退居第3。而首都台北市買氣衰退幅度為七都最小，價格穩定，穩守盤整格局。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，觀察北台灣市場可見題材帶動效應明顯，像是北投受惠輝達將於北士科設立海外總部，大同區則因西區入口計畫及相對親民房價吸引買盤關注。

盤點北部10月後表現亮眼的個案，則可歸納3大關鍵因素，包括地段優勢、價格策略奏效，及具備長線發展的題材。

區域 成交量(戶)2025年1-10月 成交量(戶)2024年1-10月 年增率(%) 平均單價(萬)2025年1-10月 平均單價(萬)2024年1-10月 年增率(%)
台北市 3,141 5,640 -44.3 124.7 122.2 2.1
新北市 7,012 16,770 -58.2 70.2 61.9 13.3
桃園市 5,812 21,089 -72.4 42.2 39.3 7.4
新竹縣市 1,085 6,262 -82.7 50.3 50.2 0.2
台中市 4,706 21,773 -78.4 54.7 48.5 12.7
台南市 2,176 8,915 -75.6 40.2 35.6 12.8
高雄市 2,834 14,375 -80.3 41.6 38.1 9.3
全國總計 30,934 108,661 -71.5 57.6 48.2 19.5

▲1~10月預售住宅市場價量趨勢。資料來源：內政部實價登錄，信義代銷永續研展組彙整。（ETtoday製表）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，未來影響房市關鍵還是在於供需，「今年完工第一次登記數量將寫下17萬棟的近年新高，但短期內房價漲多，購屋人還是會想辦法擠錢交屋。交屋後出售短期交易稅率高達45%，屋主可能還是會先持有，等待稅率下降。」

新增供給則是建物開工量已經有趨緩現象，9、10月住宅開工量年減幅度達3成，建商一方面減緩市場供給增加的壓力，一方面也有田螺含水過冬的準備。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀直言，當前市場可簡化為2種族群，「有錢人照樣買，沒錢的只能觀望。」在資金實力撐腰下，高資產族群對限貸政策反應相對有限，持續鎖定精華區、稀有地段與具保值性的產品。

謝哲耀說：「首購族與自住客，明顯受到貸款成數、利率與總價門檻影響，只能往外圍區或小坪數產品尋找機會。」因此近來中南部市場交易集中於低總價、低門檻物件，或具備交通、產業題材支撐的區段。

