量縮2成價噴4%　591預警：蛋白蛋殼區價格將修正

▲《591新建案》總編輯李忠哲表示，雖然案場來人量大幅減少，但建商普遍維持「讓利不讓價」策略。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2025年房市冷清，七都新案推案量大減近2成，但價格仍年增4％。《591新建案》總編輯李忠哲表示，雖然案場來人量大幅減少，個案競爭進入白熱化，但建商普遍維持「讓利不讓價」策略。展望明年，若央行持續不鬆綁，交易量又持續下探，蛋殼、蛋白區價格恐修正。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

[廣告]請繼續往下閱讀...

數字科技（5287）旗下《591新建案》統計2025年六都及新竹地區推案，總銷金額達2.14兆元，較去年縮水近2成，6年來首見跌勢，但全台開價、成交單價為63、59萬元，年漲4%，仍牢牢定錨在高點，顯然民眾期盼降價的聲音，還是有建商沒聽進去。

《591新建案》總編輯李忠哲表示：「相較去年上旬新青安熱況，買方多到得靠預約來篩選，新案3個月內拚完銷是常態，如今半年能賣3成就算及格，繁華攏是夢，已是目前房市最佳寫照。」

價格方面，李忠哲表示：「現在建商大多是讓利、不讓價，僅少數蛋白區價格回落，許多蛋黃區房價仍創新高，但受到新案市場來客量直線下滑，個案之間的競爭也更加白熱化，低首付、附裝潢等優惠遍地開花，更開始比拚活動噱頭、比誰敢真的降價，一場生存風暴正悄悄降臨。」

雖然整體價格堅挺，但對消費者而言市場頗為「混亂」。李忠哲直言：「目前市場雜訊滿天飛，區域房價分歧擴大，一方面有超漲蛋白區的新案降價求生，另一方面卻有蛋黃區個案再創高價，差異之大不僅消費者困惑，業者去化阻力也持續擴大。」

▲李忠哲直言，目前市場雜訊滿天飛，區域房價分歧擴大 。（圖／記者項瀚攝）

展望2026年，李忠哲認為：「大型建商財力雄厚，維持一貫讓利不讓價，而中小型建商採取不推案或價降等保守策略應對市場。」

整體房市走勢，李忠哲認為，「央行」還是主宰市場生死的最大關鍵字。他解釋：「若管制鬆綁，隨著房貸水位回穩，蛋黃區挾著地段優勢，買氣有機會率先復甦，外圍區域搭上這波順風車亦可望加速去化，交易量有機會由內而外翻轉。」

但若央行不鬆綁，李忠哲認為：「明年將繼續陷入了無生氣的僵局，買賣雙方沒人會是贏家。」他說：「若央行不鬆綁，交易量又持續萎縮的話，那蛋殼區、蛋白區價格可能出現修正。」

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了