駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文宇：板橋案賣8成

▲祝文宇認為，明年房市交易量是否回升，關鍵在於有多少建商願意賣夠便宜的價格 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

面對這波房市不景氣，愛山林喊出「讓利價」搶市。今（30日）董事長祝文宇再提起讓利價，他說：「是噱頭嗎？我板橋濱河帝景賣8成啊！而且越賣越貴。」此外他認為，明年房市交易量是否回升，關鍵在於有多少建商願意賣夠便宜的價格。

愛山林今（30日）召開法說會，該公司前3季營收94.5億元，稅後純益6.3億元，EPS（每股純益）0.68元。愛山林去年代銷賣出1200多億元，今年受到政府政策調控，房市大環境冷淡，今年截至目前11月銷售344億元，目前手上還有1037億元剩餘案量可售。

展望2026年，愛山林預計推出2091億元案量，其中有約65%為自建案，總銷逾百億元個案包括中和「左岸明珠」380億元、泰山「當代帝寶」150億元、龜山「AI都會城1、2期」540億元。

事實上，愛山林近年逐漸提高自建案營收占比，2026年預計有240億元案量完工，包括士林「圓山帝寶」、板橋「帝景2號」及「帝景6號」、三重「市政官邸1號」、寶山「新竹帝寶系列」。

愛山林董事長祝文宇表示：「公司不是不接外案，而是在當前的市場環境中，若要有好的銷售成績，就要賣夠便宜的價格，因此公司在接案上比較保守，而自建案都是走讓利價。」

▲板橋「濱河帝景」在今年喊出讓利價，引發市場熱議。（圖／記者項瀚攝）

祝文宇再度談及「讓利價」，他說：「板橋『濱河帝景』說這是噱頭？但我賣8成案啊！而且越買越貴。」該案是這波房市衝擊中，愛山林首次喊出讓利價的建案。

對於明年市況，祝文宇認為：「供給量大的區域，房價將修正，但供不應求的區域不受影響，只要是好的地點，現在就是最好的購屋時機。」

至於交易量，祝文宇認為：「要看多少建商願意推出夠便宜的價格，只要夠便宜，量就會出來。」他說：「要觀察有多少建商有賣便宜的條件，我們許多建案都是多年前取得的土地，有本錢讓利。」

