月租狂噴25萬　Gogoro海線直營店全滅

▲電動機車品牌Gogoro位於沙鹿的中山直營門市，為海線唯一一間直營店，將於月底最後一天營業。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

電動機車品牌Gogoro位於沙鹿的中山直營門市將於月底最後一天營業，成為海線地區目前最後撤出的直營店，未來該品牌，僅剩以社區店形式存在海線，仍有其他服務據點可提供售後維修。

台中市沙鹿區為海線核心區，人口近幾年為正成長區，而Gogoro中山直營門市則是2020年進駐，至今5年時間，該店的粉絲專頁近日貼出公告，指出因各種營運考量決定終止門市營運。

有網路討論指出，沙鹿門市的搬遷與當地地價、租金變動、以及營運成本的壓力可能是影響因素之一，該點位位於中山路，屬於貫穿海線的主幹道，也是沙鹿區美食聚落之一，在Gogoro搶進前，該店面原由五花馬水餃承租。

▲Gogoro雖然直營門市撤出海線，但社區店將成為主要與車主互動的前線服務據點。（圖／記者陳筱惠攝）

在地不動產實務顧問紀光烜認為：「Gogoro雖然直營門市撤出海線，但社區店將成為主要與車主互動的前線服務據點，這些社區店通常為加盟或合作的在地車行，提供油、電動機車專業維修、定期保養、新車銷售與零配件供應等服務，只是短時間雖會造成實體服務不便。」

而民眾關心的店租問題，紀光烜說：「該店面過去租金落在20萬元上下，經過5年時間，月租金應來到25萬元上下，直營門市關閉與該品牌階段性推廣任務結束比較相關。」

▲海線中山路屬於貫穿海線的主幹道，也是沙鹿區美食聚落之一。（圖／記者陳筱惠攝）

Gogoro社區店店家透露：「此次調整應該整體營運成本、門市效益評估、以及通路策略轉型有關，之前也傳出要頂讓，但金額不低，且直營門市的技師會有維修、成本壓力，下放社區店就像以前加盟機車行一樣，採經銷方式經營。」

