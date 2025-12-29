吊隱式空調被台人嫌爆　他曝「用3年超滿意」！一票人反吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友表示，他家裝潢時就選擇吊隱式空調，使用三年多下來相當滿意，卻發現不少人對吊隱式冷氣意見很多，常覺得麻煩、費用高、維修難，但他強調「好的就是貴」，真正差別在於肯不肯花錢、願不願意尊重專業。原PO更分享自家規劃、機型、用電與天花板維修孔設計，引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT的home-sale板回文指出，他觀察不少住戶抱怨交屋時排水管高度太高、沒辦法裝壁掛式冷氣，但明明合約書就寫清楚高度配置，是依照吊隱式規劃，「這個需要專業，但台灣人一向不尊重專業，看事情都看表面，以為什麼都很簡單。」

他說自家使用某牌吊隱，客廳與餐廳約15坪，「七八月開26度，5分鐘就冷到我老婆想蓋被子」，整戶43坪、兩個月電費含公電也不過2500上下。

他補充，吊隱式最大關鍵在「設計與施工」，出風、回風位置都要規劃，維修孔更是基本，「我家的維修孔大到可以把整台卸下來，天花板修飾到看不出來是維修孔，這是設計師的本事。」他也坦言管線要砸錢，使用鍍銀離子材質可避免異味，但「唯一缺點就是貴」。

他也說，當初裝潢時，設計師一次把吊隱冷氣與全戶除濕的師傅都叫來，讓管線一次協調好。他最後揭露，全家共2台室外機、4台室內機，客廳還用到高靜壓等級，光冷氣與管線就花了40萬。

貼文曝光後，不少人紛紛留言，「確實，吊隱做得好真的舒服。」「但你運氣很好沒遇到雷包啊。」「重點是願意花錢，還要遇到會做的。」「三年太短啦，再用十年看看。」「沒照片真的很難想像維修孔能做到看不出來。」「不是不尊重專業，是現在花錢也不一定找得到專業。」「不用的理由很簡單，第一鈔票，第二鈔票，第三還是鈔票。」