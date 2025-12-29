ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

吊隱式空調被台人嫌爆　他曝「用3年超滿意」！一票人反吵翻

▲飯店,住宿（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友表示，他家裝潢時就選擇吊隱式空調，使用三年多下來相當滿意，卻發現不少人對吊隱式冷氣意見很多，常覺得麻煩、費用高、維修難，但他強調「好的就是貴」，真正差別在於肯不肯花錢、願不願意尊重專業。原PO更分享自家規劃、機型、用電與天花板維修孔設計，引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT的home-sale板回文指出，他觀察不少住戶抱怨交屋時排水管高度太高、沒辦法裝壁掛式冷氣，但明明合約書就寫清楚高度配置，是依照吊隱式規劃，「這個需要專業，但台灣人一向不尊重專業，看事情都看表面，以為什麼都很簡單。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說自家使用某牌吊隱，客廳與餐廳約15坪，「七八月開26度，5分鐘就冷到我老婆想蓋被子」，整戶43坪、兩個月電費含公電也不過2500上下。

他補充，吊隱式最大關鍵在「設計與施工」，出風、回風位置都要規劃，維修孔更是基本，「我家的維修孔大到可以把整台卸下來，天花板修飾到看不出來是維修孔，這是設計師的本事。」他也坦言管線要砸錢，使用鍍銀離子材質可避免異味，但「唯一缺點就是貴」。

他也說，當初裝潢時，設計師一次把吊隱冷氣與全戶除濕的師傅都叫來，讓管線一次協調好。他最後揭露，全家共2台室外機、4台室內機，客廳還用到高靜壓等級，光冷氣與管線就花了40萬。

貼文曝光後，不少人紛紛留言，「確實，吊隱做得好真的舒服。」「但你運氣很好沒遇到雷包啊。」「重點是願意花錢，還要遇到會做的。」「三年太短啦，再用十年看看。」「沒照片真的很難想像維修孔能做到看不出來。」「不是不尊重專業，是現在花錢也不一定找得到專業。」「不用的理由很簡單，第一鈔票，第二鈔票，第三還是鈔票。」

關鍵字：吊隱冷氣空調省電維修孔裝潢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住1句話」他心麻了

一名屋主近日在「買房知識家」傻眼表示，去年初以1500萬購入房產，並貸款1200萬元；沒想到，近期得知隔壁住戶竟以1180萬成交，兩者價差高達320萬，讓他直呼「心麻了！」

1小時前

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文宇：板橋案賣8成

面對這波房市不景氣，愛山林喊出「讓利價」搶市。今（30日）董事長祝文宇再提起讓利價，他說：「是噱頭嗎？我板橋濱河帝景賣8成啊！而且越賣越貴。」此外他認為，明年房市交易量是否回升，關鍵在於有多少建商願意賣夠便宜的價格。

5小時前

全台預售成交量年減72%　信義代銷：市場現K型分化

全台房市在信用管制下買氣急凍，根據實登統計，1~10月全台預售屋成交量年減72%，價格卻逆勢上揚近2成，呈現明顯強弱兩極的K型發展。信義代銷分析指出，新北市單價漲幅居七都之冠；反觀新竹以南投資買盤明顯退潮，新竹最高衰退82%。

6小時前

量縮2成價噴4%　591預警：蛋白蛋殼區價格將修正

2025年房市冷清，七都新案推案量大減近2成，但價格仍年增4％。《591新建案》總編輯李忠哲表示，雖然案場來人量大幅減少，個案競爭進入白熱化，但建商普遍維持「讓利不讓價」策略。展望明年，若央行持續不鬆綁，交易量又持續下探，蛋殼、蛋白區價格恐修正。

6小時前

2間套房甜價68.2萬起　專家揭隱藏地雷

台中房市驚見「銅板價」物件，位於台中市北區漢口路四段的中古社區「紐約廣場」，近日出現一筆金拍屋資訊，2間套房合併拍賣，底價只要68萬2107元，換算下來一間僅約35萬元。不過專家也示警，這類案件雖然底價誘人，但最終標脫價恐怕會「校正回歸」。

7小時前

月租狂噴25萬　Gogoro海線直營店全滅

電動機車品牌Gogoro位於沙鹿的中山直營門市將於月底最後一天營業，成為海線地區目前最後撤出的直營店，未來該品牌，僅剩以社區店形式存在海線，仍有其他服務據點可提供售後維修。

8小時前

月付租16萬元！　曹西平砸金挺乾兒子開西門、一中穿洞店

資深藝人曹西平驟然辭世，享壽66歲。他生前與乾兒子Jeremy開設飾品店「Jerem穿洞日常」，共有2家分店，都位於精華商圈，西門町分店每月租金7萬元，挺過疫情；2024年回到台中故鄉展店，開在一中街商圈，每月租金9萬元，單價達1.5萬元。

10小時前

高雄「店王」月租85萬　房東10年穩進帳1億元

高雄店面月租金排行榜前3名，冠軍為一心二路「元大銀行」月租金85萬元，緊追在後的是同盟三路「我家牛排」月租金84萬元，第三名是「POYA寶雅」位於博愛三路，以月租金80萬元承租，前2名年租金都破千萬元。

11小時前

在地建商整合周邊17年　苓雅老全聯店面2.3億賣了

根據《Google Maps》最早街景顯示，全聯福利中心苓雅仁智店在2009年已開幕，至少已開店16年，近年更導入全聯阪急麵包專櫃，是不少在地人日常採買的首選，根據實登，該店8月以2億3390萬元售出，據查，新買家為棋琴建設以陳姓自然人名義入手。

12小時前

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰尚」定義14期永續奢華新高度

如果說七期是台中的曼哈頓，那麼規劃完整、低密度且具備高綠覆率的「14期重劃區」正以日本青山區的優雅姿態，吸引著全台灣高端客層的目光。在這片被視為北台中精品生活圈的熱土上，洲際段因匯聚了漢神百貨、台中巨蛋與洲際棒球場的「黃金三角」，成為最具國際視野的精華核心區。

12小時前

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

冷氣室外機裝公共空間4年！男遭..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

新店房價為何高？　內行曝關鍵：..

冬天來台！日本人住飯店「見保命..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

4百萬免稅飛了？　「666法則..

頭期300萬能買1300萬的房..

鼎王「無貸款」2.5億買西門町..

地主姿態崩盤！房市冷　都更案見..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住..

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文..

全台預售成交量年減72%　信義..

量縮2成價噴4%　591預警：..

2間套房甜價68.2萬起　專家..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

高雄「店王」月租85萬　房東1..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366