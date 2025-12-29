ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

0403震損重獲新生！　新北「土城清水都更案」簽約

▲「土城清水案」更新後的模擬圖。（圖／翻攝自新北住都中心）
▲土城清水公辦都更案簽約儀式。（圖／翻攝自新北住都中心）

記者陳香菱／綜合報導

新北住都中心指出，土城區「清水段103地號1筆土地都市更新事業」招商案，於22日上午舉行了簽約儀式。新北市市長侯友宜親自見證，由新北住都中心董事長陳純敬與漢皇集團漢吉建設董事長孫正乾共同簽署合作契約。土城清水案為「580專案計畫」首案，預計於118年開工、122年可望取得使用執照。

震損紅單建築　社區凝聚力促成招商成功

「土城清水案」基地位於明德路一段、明德路一段20巷、延吉街296巷及金城路二段所圍街廓，面積約1,157坪。該地於113年4月因0403地震被評估為震損紅單危險建築物，隔月社區即自行整合向住都中心申請「580專案計畫」。短短不到一年時間，住戶同意比率突破80%，展現高度共識與凝聚力。114年6月正式公告招商，並成為「580專案計畫」首宗成功招商案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯友宜：震後重建突破　新北打造宜居城市

侯友宜市長致詞時表示，「土城清水案」的招商成果是地方重建的重要里程碑，也是新北市推動危險建築物重建政策的一大突破。社區在0403地震後展現高度行動力，在住都中心陳純敬董事長及其團隊的積極協助下，成功吸引優質民間團隊投入。此案不僅象徵震後重建邁出關鍵一步，更代表市府在都市更新重建上逐步建立成熟且可複製的成功模式。侯市長強調，市府將持續推動危險建築物社區重建工作，讓新北市成為更安全、宜居的城市。

▲「土城清水案」更新後的模擬圖。（圖／翻攝自新北住都中心）
▲「土城清水案」更新後的模擬圖。（圖／翻攝自新北住都中心）

住都中心：公私協力　實現安全家園願景

新北住都中心董事長陳純敬表示，「危險建築物580專案計畫」秉持「自助、人助」精神，鼓勵居民主動凝聚共識、跨出重建第一步。「土城清水案」居民在0403地震後，懷抱對安全家園的殷切期盼，在市府與住都中心的協助下，於短時間內成功完成招商，展現公私協力的成果，具體實現居民齊心重建、安全回家的共同願景。

新社區規劃　綠建築設計落實永續目標

未來「土城清水案」將興建地上16層、地下4層的全新住宅大樓，串聯周邊綠帶與社區步道系統，打造便利宜居的完整生活圈。建築設計導入低碳節能與綠建築理念，落實淨零永續與節能減碳政策目標。新北住都中心將攜手漢皇集團漢吉建設，打造安全宜居、永續共榮的新社區，實現居民對「回家」的期待，重拾家的歸屬感。

關鍵字：新北住都中心580專案計畫土城清水案漢皇集團

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住1句話」他心麻了

一名屋主近日在「買房知識家」傻眼表示，去年初以1500萬購入房產，並貸款1200萬元；沒想到，近期得知隔壁住戶竟以1180萬成交，兩者價差高達320萬，讓他直呼「心麻了！」

1小時前

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文宇：板橋案賣8成

面對這波房市不景氣，愛山林喊出「讓利價」搶市。今（30日）董事長祝文宇再提起讓利價，他說：「是噱頭嗎？我板橋濱河帝景賣8成啊！而且越賣越貴。」此外他認為，明年房市交易量是否回升，關鍵在於有多少建商願意賣夠便宜的價格。

5小時前

全台預售成交量年減72%　信義代銷：市場現K型分化

全台房市在信用管制下買氣急凍，根據實登統計，1~10月全台預售屋成交量年減72%，價格卻逆勢上揚近2成，呈現明顯強弱兩極的K型發展。信義代銷分析指出，新北市單價漲幅居七都之冠；反觀新竹以南投資買盤明顯退潮，新竹最高衰退82%。

6小時前

量縮2成價噴4%　591預警：蛋白蛋殼區價格將修正

2025年房市冷清，七都新案推案量大減近2成，但價格仍年增4％。《591新建案》總編輯李忠哲表示，雖然案場來人量大幅減少，個案競爭進入白熱化，但建商普遍維持「讓利不讓價」策略。展望明年，若央行持續不鬆綁，交易量又持續下探，蛋殼、蛋白區價格恐修正。

6小時前

2間套房甜價68.2萬起　專家揭隱藏地雷

台中房市驚見「銅板價」物件，位於台中市北區漢口路四段的中古社區「紐約廣場」，近日出現一筆金拍屋資訊，2間套房合併拍賣，底價只要68萬2107元，換算下來一間僅約35萬元。不過專家也示警，這類案件雖然底價誘人，但最終標脫價恐怕會「校正回歸」。

7小時前

月租狂噴25萬　Gogoro海線直營店全滅

電動機車品牌Gogoro位於沙鹿的中山直營門市將於月底最後一天營業，成為海線地區目前最後撤出的直營店，未來該品牌，僅剩以社區店形式存在海線，仍有其他服務據點可提供售後維修。

8小時前

月付租16萬元！　曹西平砸金挺乾兒子開西門、一中穿洞店

資深藝人曹西平驟然辭世，享壽66歲。他生前與乾兒子Jeremy開設飾品店「Jerem穿洞日常」，共有2家分店，都位於精華商圈，西門町分店每月租金7萬元，挺過疫情；2024年回到台中故鄉展店，開在一中街商圈，每月租金9萬元，單價達1.5萬元。

10小時前

高雄「店王」月租85萬　房東10年穩進帳1億元

高雄店面月租金排行榜前3名，冠軍為一心二路「元大銀行」月租金85萬元，緊追在後的是同盟三路「我家牛排」月租金84萬元，第三名是「POYA寶雅」位於博愛三路，以月租金80萬元承租，前2名年租金都破千萬元。

11小時前

在地建商整合周邊17年　苓雅老全聯店面2.3億賣了

根據《Google Maps》最早街景顯示，全聯福利中心苓雅仁智店在2009年已開幕，至少已開店16年，近年更導入全聯阪急麵包專櫃，是不少在地人日常採買的首選，根據實登，該店8月以2億3390萬元售出，據查，新買家為棋琴建設以陳姓自然人名義入手。

12小時前

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰尚」定義14期永續奢華新高度

如果說七期是台中的曼哈頓，那麼規劃完整、低密度且具備高綠覆率的「14期重劃區」正以日本青山區的優雅姿態，吸引著全台灣高端客層的目光。在這片被視為北台中精品生活圈的熱土上，洲際段因匯聚了漢神百貨、台中巨蛋與洲際棒球場的「黃金三角」，成為最具國際視野的精華核心區。

12小時前

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

冷氣室外機裝公共空間4年！男遭..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

新店房價為何高？　內行曝關鍵：..

冬天來台！日本人住飯店「見保命..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

4百萬免稅飛了？　「666法則..

頭期300萬能買1300萬的房..

鼎王「無貸款」2.5億買西門町..

地主姿態崩盤！房市冷　都更案見..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住..

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文..

全台預售成交量年減72%　信義..

量縮2成價噴4%　591預警：..

2間套房甜價68.2萬起　專家..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

高雄「店王」月租85萬　房東1..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366