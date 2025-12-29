0403震損重獲新生！　新北「土城清水都更案」簽約



▲土城清水公辦都更案簽約儀式。（圖／翻攝自新北住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

新北住都中心指出，土城區「清水段103地號1筆土地都市更新事業」招商案，於22日上午舉行了簽約儀式。新北市市長侯友宜親自見證，由新北住都中心董事長陳純敬與漢皇集團漢吉建設董事長孫正乾共同簽署合作契約。土城清水案為「580專案計畫」首案，預計於118年開工、122年可望取得使用執照。

震損紅單建築 社區凝聚力促成招商成功

「土城清水案」基地位於明德路一段、明德路一段20巷、延吉街296巷及金城路二段所圍街廓，面積約1,157坪。該地於113年4月因0403地震被評估為震損紅單危險建築物，隔月社區即自行整合向住都中心申請「580專案計畫」。短短不到一年時間，住戶同意比率突破80%，展現高度共識與凝聚力。114年6月正式公告招商，並成為「580專案計畫」首宗成功招商案例。

侯友宜：震後重建突破 新北打造宜居城市

侯友宜市長致詞時表示，「土城清水案」的招商成果是地方重建的重要里程碑，也是新北市推動危險建築物重建政策的一大突破。社區在0403地震後展現高度行動力，在住都中心陳純敬董事長及其團隊的積極協助下，成功吸引優質民間團隊投入。此案不僅象徵震後重建邁出關鍵一步，更代表市府在都市更新重建上逐步建立成熟且可複製的成功模式。侯市長強調，市府將持續推動危險建築物社區重建工作，讓新北市成為更安全、宜居的城市。



▲「土城清水案」更新後的模擬圖。（圖／翻攝自新北住都中心）



住都中心：公私協力 實現安全家園願景

新北住都中心董事長陳純敬表示，「危險建築物580專案計畫」秉持「自助、人助」精神，鼓勵居民主動凝聚共識、跨出重建第一步。「土城清水案」居民在0403地震後，懷抱對安全家園的殷切期盼，在市府與住都中心的協助下，於短時間內成功完成招商，展現公私協力的成果，具體實現居民齊心重建、安全回家的共同願景。

新社區規劃 綠建築設計落實永續目標

未來「土城清水案」將興建地上16層、地下4層的全新住宅大樓，串聯周邊綠帶與社區步道系統，打造便利宜居的完整生活圈。建築設計導入低碳節能與綠建築理念，落實淨零永續與節能減碳政策目標。新北住都中心將攜手漢皇集團漢吉建設，打造安全宜居、永續共榮的新社區，實現居民對「回家」的期待，重拾家的歸屬感。