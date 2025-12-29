跳脫「完工即凋零」印象　台中「最綠住宅」拿下設計首獎

▲第12屆台中市都市空間設計大獎，由「陸府織森」奪下最高榮譽年度首獎。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

由台中市政府都發局主辦，中台灣建築設計領域的指標性活動的「第12屆台中市都市空間設計大獎」今（29）日揭曉，可觀察到建築趨勢已全面轉向「低碳永續」與「宜居生活」。其中，由「陸府織森」奪下最高榮譽年度首獎，國際建築大師隈研吾設計的逢甲大學「共善樓」與美翻天的「協園社宅」也驚艷全場。

最大贏家為14期住宅案「陸府織森」，不僅拿下宜居建築卓越獎，更一舉奪下年度空間設計首獎。評審團指出，過去許多建案將綠化視為裝飾，但「陸府織森」成功將「宜居陽台」轉化為一套可長期維護的建築系統，且從植栽覆土、防水結構到專責的景觀養護團隊，讓住戶在都市高樓中真的能與自然共生，而非「開工漂亮、完工凋零」，成為全台綠建築的參考典範。

觀察實價登錄，「陸府織森」均價每坪69萬元，最高單價來到8字頭，總價部分落在3500萬元~6600萬元，身價亦是相當驚人。

▲逢甲大學「共善樓」榮獲評審特別獎，以「地景建築」概念讓建築平緩延伸，讓校園像是一座立體花園。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，位於水湳中央公園旁的逢甲大學「共善樓」，由國際大師隈研吾操刀，榮獲評審特別獎。

該案捨棄傳統高樓建築，以「地景建築」概念讓建築平緩延伸。最吸睛的是屋頂花園與室內動線串聯，讓校園像是一座立體花園。評審大讚：「這不只是一棟教學樓，更是與市民共享的公共地景，模糊了學校與城市的冰冷界線。」

這次得獎名單也翻轉了公共建設的刻板印象。

東區「協園社會住宅」保留基地老樹與歷史遺跡，低建蔽率的設計讓社宅看起來就像一座向市民開放的公園，打破社宅「廉價感」的偏見。

台中市都發局長李正偉特別表示：「除透過入圍作品，向各界傳遞台中市都市發展中的建築形態與空間、景觀氛圍，彰顯出『友善宜居』、『健康永續』、『創意設計』的城市典範外，更要讓市民朋友對台中市都市設計、宜居建築等政策成果更有感受。」

▲東區「協園社會住宅」保留基地老樹與歷史遺跡，低建蔽率的設計讓社宅看起來就像一座向市民開放的公園。（圖／記者陳筱惠翻攝）

