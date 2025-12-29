借廁所、電鑽都OK！　房仲實驗店：3成進店客「純聊天」

▲信義房屋發展「實驗店」計畫，首店選在內湖店。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

尿急、肚子痛，去房仲店頭借廁所，會被擺臭臉、甚至打槍嗎？信義房屋發展「實驗店」計畫，首店選在內湖店，除了借廁所基本款，還可以借行動電源、電鑽等居家用品，也提供水電叫修服務，相當罕見。該店表示，希望人人都能走進店裡，這1年來有3成進店客是純聊天，也有人是來等看診、借放嬰兒車。

台灣都會區房仲店頭多，民眾在路上尿急、突然肚子痛，希望可以去「方便一下」，但過去就有鄉民在加盟店遇到店內人員態度不佳，甚至不外借的狀況。

對此，信義房屋內湖店執行經理程紹幃表示：「房仲是一個有溫度、深入商圈的行業，至少在我從業15年來，借廁所當然是沒問題的，也可說是很基本的。」

事實上，信義房屋店頭經營進行轉型嘗試，並選在內湖店作為全台首家「實驗店」，希望房仲門市不只賣房、談生意，而是開放讓所有民眾都可以進到店內，像是一個商圈的共享空間一樣，並盡力提供生活各項大小事的服務。

信義房屋轉型辦公室協理張雅翕表示：「內湖實驗店權狀達90坪空間，比一般店頭大，並規劃使用坪約25坪作為共享空間，讓民眾進來店內聊天、吹冷氣、喝咖啡，也可以借行動電源、以及電鑽等居家用品，另外也提供水電叫修服務，這些都是過去少見的。」

此外，張雅翕表示：「過去房仲舉辦各式社區活動，只能選在店外的其他場地，而信義房屋實驗店把民眾拉進店頭內，實驗店上路1年來，在店內舉辦超過20場活動，除講座，也包括周邊社區開管委會、舒壓按摩、AI圍棋競賽等等。」

張雅翕觀察：「內湖實驗店上路1年，有越來越多沒有目的性的客戶進到店內，大約3成左右就是單純進來聊天的。」此外她透露：「由於門店對面就是醫院，因此也有等看診、領藥的民眾進到店內休息，還有借放嬰兒車等等。」

至於對房仲業的實際幫助，張雅翕表示：「內湖實驗店的成效顯著，只用1年時間，分店的認識率就達到了其他信義門店10年下來累積的數量，此外這1年來該店的成交件數成長率，更是其他分店平均的1.5倍。」

▲張雅翕（右）表示，內湖實驗店的成效顯著，只用了1年時間，分店的認識率就達到了其他信義門店10年下來累積的數量。（圖／記者項瀚攝）

