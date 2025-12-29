ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

冷氣室外機裝公共空間4年！男遭管委會要求拆除　告建商求償50萬

▲▼交屋、配備，烘碗機,室外機 。（圖／記者張雅雲攝）

▲吳男將冷氣室外機安裝於公共空間，經管委會通知限期拆除後，憤而提告建商 。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名吳姓男子控訴，他向建商購屋後，依銷售人員意見將冷氣室外機安裝於2樓車道入口上方，未料近4年後竟收到社區管委會通知，稱該處位置為公共空間，要求吳男限期拆除冷氣室外機，逾期將處新台幣1000元罰款。吳男認為當初係銷售人員誤導才導致冷氣室外機安裝位置缺失，因此提告建商，求償拆機重新安裝費用共50萬元。台中地院法官審理後，駁回吳男請求，判建商免賠。可上訴。

判決書指出，吳男於109年向建商購入該社區房屋，並依銷售人員意見將冷氣室外機安裝於2樓車道入口右上方處，安裝室外機時，建商主管並未提出異議，豈料社區管委會卻於113年通知吳男，以該處位置為公共空間為由，限期要求吳男拆除室外機，逾期將開罰。吳男認為，因銷售人員誤導才會將室外機裝在該處，如今要拆除、重新安裝評估費用需要50萬元，因此提告向建商求償。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，建商則反駁，銷售人員從未允諾、或指示吳男將室外機裝在該處，且吳男購屋時簽署之契約書明訂，分離式冷氣主機應設置於各戶陽台或雨遮內，且全棟大樓均設有個別房屋安裝室外機之位置；而吳男裝機位置屬大樓共用部分，吳男若欲在該處裝機，需依公寓大廈管理條例之規定，取得全體區分所有權人決議同意，此部分亦與建商無關，因此請求法官駁回吳男之訴。

台中地院法官審酌，吳男聲稱室外機裝在該處是銷售人員指示，惟吳男無法提出事證證明事實；另一方面，建商提出的契約中明訂「分離式冷氣主機應設置於各戶家事陽台或雨遮內」，吳男亦在「立約定書人」後簽名、蓋章，若銷售人員指示吳男將冷氣裝在公共區域，豈有再要求吳男於約定書簽名確認之理，因此難以採信吳男說法，駁回吳男請求，判建商免賠。全案仍可上訴。

關鍵字：冷氣室外機管委會建商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住1句話」他心麻了

一名屋主近日在「買房知識家」傻眼表示，去年初以1500萬購入房產，並貸款1200萬元；沒想到，近期得知隔壁住戶竟以1180萬成交，兩者價差高達320萬，讓他直呼「心麻了！」

1小時前

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文宇：板橋案賣8成

面對這波房市不景氣，愛山林喊出「讓利價」搶市。今（30日）董事長祝文宇再提起讓利價，他說：「是噱頭嗎？我板橋濱河帝景賣8成啊！而且越賣越貴。」此外他認為，明年房市交易量是否回升，關鍵在於有多少建商願意賣夠便宜的價格。

5小時前

全台預售成交量年減72%　信義代銷：市場現K型分化

全台房市在信用管制下買氣急凍，根據實登統計，1~10月全台預售屋成交量年減72%，價格卻逆勢上揚近2成，呈現明顯強弱兩極的K型發展。信義代銷分析指出，新北市單價漲幅居七都之冠；反觀新竹以南投資買盤明顯退潮，新竹最高衰退82%。

6小時前

量縮2成價噴4%　591預警：蛋白蛋殼區價格將修正

2025年房市冷清，七都新案推案量大減近2成，但價格仍年增4％。《591新建案》總編輯李忠哲表示，雖然案場來人量大幅減少，個案競爭進入白熱化，但建商普遍維持「讓利不讓價」策略。展望明年，若央行持續不鬆綁，交易量又持續下探，蛋殼、蛋白區價格恐修正。

6小時前

2間套房甜價68.2萬起　專家揭隱藏地雷

台中房市驚見「銅板價」物件，位於台中市北區漢口路四段的中古社區「紐約廣場」，近日出現一筆金拍屋資訊，2間套房合併拍賣，底價只要68萬2107元，換算下來一間僅約35萬元。不過專家也示警，這類案件雖然底價誘人，但最終標脫價恐怕會「校正回歸」。

7小時前

月租狂噴25萬　Gogoro海線直營店全滅

電動機車品牌Gogoro位於沙鹿的中山直營門市將於月底最後一天營業，成為海線地區目前最後撤出的直營店，未來該品牌，僅剩以社區店形式存在海線，仍有其他服務據點可提供售後維修。

8小時前

月付租16萬元！　曹西平砸金挺乾兒子開西門、一中穿洞店

資深藝人曹西平驟然辭世，享壽66歲。他生前與乾兒子Jeremy開設飾品店「Jerem穿洞日常」，共有2家分店，都位於精華商圈，西門町分店每月租金7萬元，挺過疫情；2024年回到台中故鄉展店，開在一中街商圈，每月租金9萬元，單價達1.5萬元。

10小時前

高雄「店王」月租85萬　房東10年穩進帳1億元

高雄店面月租金排行榜前3名，冠軍為一心二路「元大銀行」月租金85萬元，緊追在後的是同盟三路「我家牛排」月租金84萬元，第三名是「POYA寶雅」位於博愛三路，以月租金80萬元承租，前2名年租金都破千萬元。

11小時前

在地建商整合周邊17年　苓雅老全聯店面2.3億賣了

根據《Google Maps》最早街景顯示，全聯福利中心苓雅仁智店在2009年已開幕，至少已開店16年，近年更導入全聯阪急麵包專櫃，是不少在地人日常採買的首選，根據實登，該店8月以2億3390萬元售出，據查，新買家為棋琴建設以陳姓自然人名義入手。

12小時前

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰尚」定義14期永續奢華新高度

如果說七期是台中的曼哈頓，那麼規劃完整、低密度且具備高綠覆率的「14期重劃區」正以日本青山區的優雅姿態，吸引著全台灣高端客層的目光。在這片被視為北台中精品生活圈的熱土上，洲際段因匯聚了漢神百貨、台中巨蛋與洲際棒球場的「黃金三角」，成為最具國際視野的精華核心區。

12小時前

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

冷氣室外機裝公共空間4年！男遭..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

新店房價為何高？　內行曝關鍵：..

冬天來台！日本人住飯店「見保命..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

4百萬免稅飛了？　「666法則..

頭期300萬能買1300萬的房..

鼎王「無貸款」2.5億買西門町..

地主姿態崩盤！房市冷　都更案見..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住..

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文..

全台預售成交量年減72%　信義..

量縮2成價噴4%　591預警：..

2間套房甜價68.2萬起　專家..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

高雄「店王」月租85萬　房東1..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366