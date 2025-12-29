冷氣室外機裝公共空間4年！男遭管委會要求拆除　告建商求償50萬

▲吳男將冷氣室外機安裝於公共空間，經管委會通知限期拆除後，憤而提告建商 。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名吳姓男子控訴，他向建商購屋後，依銷售人員意見將冷氣室外機安裝於2樓車道入口上方，未料近4年後竟收到社區管委會通知，稱該處位置為公共空間，要求吳男限期拆除冷氣室外機，逾期將處新台幣1000元罰款。吳男認為當初係銷售人員誤導才導致冷氣室外機安裝位置缺失，因此提告建商，求償拆機重新安裝費用共50萬元。台中地院法官審理後，駁回吳男請求，判建商免賠。可上訴。

判決書指出，吳男於109年向建商購入該社區房屋，並依銷售人員意見將冷氣室外機安裝於2樓車道入口右上方處，安裝室外機時，建商主管並未提出異議，豈料社區管委會卻於113年通知吳男，以該處位置為公共空間為由，限期要求吳男拆除室外機，逾期將開罰。吳男認為，因銷售人員誤導才會將室外機裝在該處，如今要拆除、重新安裝評估費用需要50萬元，因此提告向建商求償。

對此，建商則反駁，銷售人員從未允諾、或指示吳男將室外機裝在該處，且吳男購屋時簽署之契約書明訂，分離式冷氣主機應設置於各戶陽台或雨遮內，且全棟大樓均設有個別房屋安裝室外機之位置；而吳男裝機位置屬大樓共用部分，吳男若欲在該處裝機，需依公寓大廈管理條例之規定，取得全體區分所有權人決議同意，此部分亦與建商無關，因此請求法官駁回吳男之訴。

台中地院法官審酌，吳男聲稱室外機裝在該處是銷售人員指示，惟吳男無法提出事證證明事實；另一方面，建商提出的契約中明訂「分離式冷氣主機應設置於各戶家事陽台或雨遮內」，吳男亦在「立約定書人」後簽名、蓋章，若銷售人員指示吳男將冷氣裝在公共區域，豈有再要求吳男於約定書簽名確認之理，因此難以採信吳男說法，駁回吳男請求，判建商免賠。全案仍可上訴。