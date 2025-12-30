高雄「店王」月租85萬　房東10年穩進帳1億元

▲根據實登揭露，高雄今年店面月租金排行榜前3名，租金都破80萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄店面月租金排行榜前3名，冠軍為一心二路「元大銀行」月租金85萬元，緊追在後的是同盟三路「我家牛排」月租金84萬元，第三名是「POYA寶雅」位於博愛三路，以月租金80萬元承租，前2名年租金都破千萬元。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

[廣告]請繼續往下閱讀...

實價揭露，高雄店面月租金排行榜，今年店面王位於三多商圈，由「元大銀行」以月租金85萬元奪冠，其次為「我家牛排」租下高雄牛角旗艦店舊址，月租金84萬元，前2名年租金都超過千萬元，第3名則是選在巨蛋商圈「東方宴」舊址剛開幕的「寶雅」，以80萬元月租金租下。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，這類大型連鎖品牌的展店規模，多數選擇大型透天店型、其次為樓店店型，顯示對單店規模、展示面積與消費體驗的要求，且多布局在人流穩定、消費力明確的成熟商圈，即便租金門檻高，但核心商圈能見度與集客效益佳，具備足夠的營收支撐力，也促使品牌業者更願意長期深耕，直接以長租約卡位。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，依實價登錄揭露，前3名店面承租期均為10年長約，推估10年租期，房東可望進帳約1億元租金收入，反映出核心商圈優質店面的價值。

排名 商圈 月租金 (萬元) 單價 (元) 面積 (坪) 租期 租客 1 三多商圈 85 1600 550.67 10年 元大銀行 2 中都生活圈 84 1200 717.34 10年 我家牛排 3 巨蛋商圈 80 1400 573.98 10年 寶雅

▲高雄20025年店面王前3名。（ETtoday製表）

而第一名除了是今年店面王，也是前鎮有實登以來最貴店面，台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，金管會與高市府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」，為全台第一個示範專區，吸引各大金融業者紛紛到該區插旗，至今大型店面仍屬僧多粥少，帶動大型店面租金不斷上揚，衝上最貴租金。

前2名新租客均堪稱搶先插旗的戰略布局，寶雅近期展店版圖則是遍地開花，根據該品牌官網公告，光是高雄12月就有左營博愛、高雄博愛、高雄自由、阿蓮忠孝4間新門市開幕，且部分新店距離也不遠。

對此，寶雅回應，持續展店並非單純追求規模，而是落實「貼近消費者生活圈」的品牌策略。因此透過展店布局，讓更多地區能即時享受到豐富的商品選擇。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了