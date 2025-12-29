房市崩跌前兆？資深仲介示警：台灣很多房子已經沒有人要

▲資深房仲得勝老闆指出，很多地方的房子不是未來沒人要，而是現在就開始沒人要。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

台灣房市今年買氣低迷，根據數字顯示，今年前11月六都交易量總計約18.47萬棟，不僅量能是近8年來最冷，更續寫1999年有紀錄以來第四低量。資深房仲從業者德勝老闆近日在發布的YouTube影片中指出，台灣現在很多房子不是「未來會無人接手」的問題，而是「現在就已經看不到買方」。

影片中德勝老闆分享粉絲的案例，指該名粉絲父親的老家開價500萬元、降價兩次，但一年下來竟然都沒有人看屋，「不是賣不掉，是連願意來看一眼的人都沒有，就算打廣告也沒有人願意走進去。」並透露他父親老家整個里一年只有成交一間房子，反映市場正在快速萎縮。

德勝老闆聽完直言，這不是個案，是許多地區正在發生、且會越來越嚴重的現象。他指出，許多人誤以為房價沒跌代表市場穩定，但事實上，關鍵不在價格，沒成交量比跌價更可怕，「市場已經死掉」，因為根本沒有買方願意接手，所以房價根本跌不下來。他強調，實價登錄的單筆交易無法代表行情，真正的行情取決於是否有人願意接手。

他提醒，在台灣300多個鄉鎮中，有一百多個正在面臨人口流失、學校縮班、醫療減量、商圈凋零等問題，生活機能明顯弱化。他指出，生活機能與人口結構才是房價殺手，使許多區域的房子逐漸失去價值。

德勝老闆在影片中也舉出多個案例：有人以為退休後能賣房換市區，結果連看都沒人看；有人買在30分鐘外的生活圈，十年後變成沒機能、沒交易、連想換房都動不了，被迫「卡死」；也有父母辛苦買了透天，但年輕人完全不願意住，連接手都拒絕。這些現象顯示「房子的價值不在屋主認為多少，而在下一代是否願意居住」。

德勝老闆說，未來會出現一種房子，他稱為「狗窩房」，指稱這種房子「再怎麼降、再怎麼便宜，也沒人要接」，其特徵包括：年輕人不回去、生活機能退化、人口持續外移、子女不願接手等，這類房屋未來將逐步變成「無效資產」。

在市場趨勢上，德勝老闆認為，未來房市將明顯分化為兩種類型：

第一種是永遠有人搶的前20%，包括七都核心、交通便利、具備管理的電梯大樓，以及年輕家庭願意入住的新古屋。

第二種為未來20年會慢慢變成無效資產的80%，多為老舊、無電梯、偏鄉、人口流失、生活圈衰退。

得勝老闆也給現在想買房的民眾三步驟建議：先選城市 → 再選區域 → 最後選產品，盡量避免轉手困難的老舊產品，挑選年輕人願意住的房子，才不會變成未來的負擔。

他最後提醒兩種人：

1.買在非七都或偏鄉的屋主，自住無妨，但別幻想退休即能順利賣掉，一定要開始注意人口與成交量。

2.一直等崩盤的年輕人，你不是在跟整個台灣房市買房，而是在跟未來適合你的那幾間房子競爭。

最後他語重心長表示，房市不是未來才分化，是現在就開始分裂。