來台北待1天就想逃「妹子抱怨3點」！在地人搖頭：只有天氣是缺點

記者施怡妏／綜合報導

「真的好不能適應台北！」一名女網友表示，從小在南部長大，目前住在中部，最近周末常常北上參加活動，發現自己完全不能適應台北的生活，交通只有「塞」跟「亂」可以形容，如果開車在台北行動，停車費也特別昂貴，一小時就要120元，而且還一位難求，感嘆自己可能只適合當「鄉下老鼠」。

原PO在Dcard發文，在南部生活22年，畢業後就搬去中部，最近周末常常到台北參加活動，徹底感覺到自己不適合台北，尤其在交通方面感到格外困擾。原PO表示，對走路極度懶惰，「南部去哪裡都是騎車，去附近超商也是」，台北則需要走路才能抵達捷運站，且時常遇到人潮擁擠、一位難求的情況。

她坦言，以為開車能省事，結果卻是另一場災難，台北的交通就是「塞」加「亂」，曾經某次開到河堤旁的路段，竟塞車長達半小時，而且停車費也不便宜，「難停就算了還超貴，1小時120是怎樣？還停滿的？」而且台北到處都是人，每次北上辦完事，就想快點離開，一刻都不想停留，「我是不是只適合當鄉下老鼠呢？生活在北部的人，都可以接受這些事情嗎？」

貼文曝光，網友提到台北的天氣、房價和飲食也是讓人難以適應，「北部冬天天氣真的很差」、「台北人在此，討厭下雨跟東西都不好吃，又貴」、「我待了一年就走了，食物也不太合口味，感覺還是南部好吃」、「最痛苦的是天氣，常常陰雨綿綿」。

不過，多數人稱讚台北交通方便，「除了天氣之外想不到台北任何缺點，妳抱怨捷運走很久，但光是有捷運這點，就已經狠甩其他六都」、「我很喜歡台北，因為不用買摩托車、汽車，只要付1200月票就好」、「醫療資源真的是相對普及跟方便，教育資源普及、活動很多也都會辦在北部居多」、「我在雙北還沒去過哪裡是捷運+轉公車到不了的」。