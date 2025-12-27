夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴！網虧：真的是純友誼

▲夫妻在飯店內會做什麼？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

處於熱戀期的情侶，若一起出去玩，可能就會度過一個甜蜜蜜的夜晚，但如果是老夫老妻呢？近日就有網友好奇拋問，一般來說，夫妻待在飯店內，都會做些什麼呢？貼文曝光後，引起討論，不少網友都給出一樣的答案。

這名網友在PTT的Gossiping上，以「夫妻住飯店都在幹嘛」為標題發文表示，最近看到高中初戀和老公出國旅遊的照片，兩人在飯店內合影、互動甜蜜，看起來相當幸福。與此同時，他也不禁好奇，通常夫妻一起住飯店時，究竟都在做些什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

夫妻在飯店內會做什麼？ 一票喊「滑手機」

貼文曝光後，不少網友都直言，「一個發限動、一個滑手機」、「滑手機+1」、「滑手機、看電視、在床上吃消夜」、「交往超過半年就各自滑手機」、「夫妻的話，滑手機啊」、「老夫老妻都在滑手機」、「還真的沒在幹嘛，各滑各手機，累了倒頭就睡」、「瘋狂滑手機」、「滑手機好寫實」、「認真說，相處夠久了就是看劇、滑手機」。

也有網友回應，「看婚前交往多久、有沒有小孩，才決定做什麼」、「吃泡麵」、「45歲的話，應該都在追劇」、「傳照片、修圖、上傳」、「吃鹹酥雞、滑PTT」、「吃東西啊」、「你不要再說了」、「夫妻87%是睡覺」。還有網友直呼，「夫妻真的是純友誼」。話題引發討論。