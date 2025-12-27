「過橋價」每坪差10萬　1區被北客點名「寶藏重劃區」

▲美術館特區是知名豪宅聚落，新案成交普遍站上5~6字頭，相較之下，僅一橋之隔的中都重劃區，與美術館單坪價差可達10萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年受惠台積電效應，不少中北客南下購屋，美術館特區是知名豪宅聚落，新案成交普遍站上5~6字頭，相較之下，僅一橋之隔的中都重劃區，與美術館單坪價差可達10萬元，信義房屋專家表示，該區堪稱北客較少關注的「寶藏重劃區」。

信義房屋高一區協理周清源表示，中都重劃區鄰近美術館特區與高雄車站，又具備低密度開發與高綠覆率環境條件，被不少在地購屋族形容為「北高雄第2個美術館特區」，加上開發較晚，市場關注度相對不高，房價相對美術館親民，被北客形容為「寶藏重劃區」。

信義房屋中都店專員劉嫻嫻指出，中都重劃區最大的吸引力，在於「只隔1座願景橋就是美術館特區，但成屋房價卻親民許多」。美術館特區發展已逾20年，屬高雄指標豪宅區段，但近年新案供給稀少，部分錯過早期進場時機的購屋族，轉而將目光移往緊鄰的中都重劃區，產品以中小坪數為主，兼顧首購族與換屋族需求。

▲美術館特區預售案最高價曾達84.72萬元，至今仍是高雄房價天花板。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋美術之心特許加盟店東林家福表示，目前中都重劃區新成屋屋齡多落在1~2年，區內陸續有10餘棟大樓完工，單價約3字尾、4字頭初。

林家福表示，美術館特區預售案最高價曾達84.72萬元，至今仍是高雄房價天花板，預售案單價也要6字頭起跳，5年內大樓40~50萬元，與中都相比，同樣都在北高蛋黃區，只隔1條橋就有單坪約10萬元的價差，吸引愈來愈多民眾購屋。

劉嫻嫻說：「目前區內購屋族群仍以自住為主，不少來自美術館特區的換屋族，考量原住宅屋齡偏高，選擇就近移居屋齡更新的中都重劃區；同時也有部分置產型買方，看好區域未來10至20年的發展潛力，提前卡位。」

