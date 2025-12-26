南科A~O區史詩級發價！　「區段徵收」2千人平均領回5千萬

▲南科區段徵收補償 。（圖／台南市地政局提供）

記者陳致平／綜合報導

南科特定區開發是南台灣高科技產業鏈的重要布局，南市政府推動「南科特定區開發區塊 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，已於12月16日完成徵收公告及申領補償程序，也於24日平安夜開始補償費發價，土地及地上物所有權人超過2,000人，補償金額突破1千億元，平均每位地主可分為5千萬。

南市地政局陳淑美局長指出，此次區段徵收範圍廣達375公頃，土地及地上物所有權人超過2,000人，補償金額突破1,000億元，為台南市歷年規模最大、作業最為艱鉅的區段徵收案件。

▲地政局提醒，申請補償費匯款者會在年底前收到款項。（圖／台南市地政局提供）

為了提升補償費領取的安全性並減少民眾往返奔波，市府特別提供「補償費匯款申領服務」，公告期間內完成申請件數達956件，匯款申領人數達實際發價人數的8成，相關補償款項將於12月31日前陸續匯入地主本人指定帳戶。

地政局提醒地主，已申請補償費匯款者，無須前往現場排隊領取支票，款項將於年底前直接入帳；選擇現場領取支票的地主，市府將於 12 月 24 日、26 日、29 日、30 日於善化區文康育樂中心，以及 12 月 31 日於深緣及水善糖文化園區員工休閒中心，依分流時程分批辦理發價作業，請地主依通知時間前往，以縮短等候時間並確保作業順暢。

▲台積電南科廠。（示意圖／記者張雅雲攝）

然而，隨著央行房市管制發酵，過去房市領頭羊的科學園區買氣已全面降溫。 根據政大永慶最新發布之「2025 年第 3 季科學園區中古屋房價指數」，全台四大園區本季全數走跌，其中台南園區（南科）修正幅度最為劇烈，季跌 4.7%、年跌幅更高達 9%，慘淪全台「跌幅之王」，這波修正不僅發生在台南，連竹科的高薪買盤也開始踩剎車，新竹園區已連續兩季跌幅超過 2%。顯示市場已從瘋漲回歸理性調整。