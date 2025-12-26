ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再上書：政策錯誤比貪污更致命

▲▼ 楊志鵬 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲立功建設董事長、台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬再度上書央行總裁楊金龍，直言現行政策若不即時修正，恐在農曆年前出現一波中小型建商倒閉潮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在房市交易量急凍、資金鏈高度緊繃之際，業界再度對第七波信用管制發出強烈反彈聲浪，立功建設董事長、台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬再度上書央行總裁楊金龍，直言現行政策若不即時修正，恐在農曆年前出現一波中小型建商倒閉潮。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

楊志鵬指出，若將政策因素納入修正後觀察，民間實際量體早已足夠，問題不在需求，而在政策錯置。目前銀行體系可動用的不動產放款額度僅剩約2.5%，換算金額約2兆元，資金幾近枯竭，反而形成系統性負向衝擊。他痛批：「錯誤的政策，比貪污還可怕，因為它會讓整個市場一起窒息。」

他進一步點名：「新青安在新制前規模高達9900億元，卻未被剔除在《銀行法》72-2條之外，另外應立即撤除第七波信用管制中對第二戶、第三戶限制，新制回歸銀行自主審核機制，採取『3C5P』授信原則，讓風險回到專業判斷，而非一刀切。」

他強調：「第二戶、第三戶以上的成數限制應全面解除，銀行本就已具備風險控管能力；換屋族也已有18個月期限可銜接核貸，並非市場亂象來源。」

▲▼台中鳥瞰,南區,街景 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲楊志鵬示警，若政策持續僵化、不給市場修正空間，建商倒閉不會是個案，而是連鎖反應，首當其衝的，將是就業、金融穩定與地方經濟。（圖／記者陳筱惠攝）

在供給端方面，他直言建商壓力已逼近臨界點，建議將建商餘屋貸款成數提高至5成，否則資金斷鏈將快速擴散。楊志鵬點出：「外界常引用的逾放比多以3至6個月為計算基準，本身就是落後指標，實際上，逾期「隔月」就已該高度警戒，而目前相關數據已明顯上升。」

「現在不是會不會出事，而是已經有人撐不住了。」楊志鵬示警，若政策持續僵化、不給市場修正空間，建商倒閉不會是個案，而是連鎖反應，首當其衝的，將是就業、金融穩定與地方經濟。

另外一間大型建商總裁認為，開發商前有土方之困、中有成本上漲之苦、後有限貸令綁手。目前以該建商來說，開挖地下室之際，土方之困只能停工，興建期同樣受到拖累，包含土建融的申請受限，蓋到成屋後餘屋貸款再成問題。

「一個月燒千萬元的隱形成本」都是很基本的，而且僅是利息支出，目前台灣產業傾斜AI、半導體相關，傳產正是蕭條，也盼政府正視。

關鍵字：建商倒閉信用管制央行政策房市冷凍貸款限制

