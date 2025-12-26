網指「粗暴」！單價破120萬　亞東醫院行情對齊新板特區

▲板橋亞東醫院商圈指標新案「遠揚之森A+」首批實登掀牌。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

板橋亞東醫院商圈指標新案「遠揚之森A+」首批實登掀牌，一口氣揭露165筆，成交單價站穩百萬，最高突破120萬元。在地房仲表示，該案單價驚人，已逼近新板特區行情，並分析亞東醫院商圈新案稀缺，累積不少買盤動能，且緊鄰遠東通訊園區，擁不少高收入科技業買方。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

板橋亞東醫院指標新案「遠揚之森A+」首批實登在《樂居網》上掀牌，一口氣揭露了165筆，且價格驚人，在PTT房屋版上引發熱議，網友們紛紛直呼：「粗暴！」、「真的沒在客氣的」、「沒講還以為現在是2024行情」等等。

據《樂居網》資訊，「遠揚之森A+」首批實登交易時間在11~12月，成交總價落在2838~6415萬元，單價則為101.7~121.9萬元，創下亞東醫院商圈歷史新高價。

▲板橋亞東醫院商圈指標新案「遠揚之森A+」小檔案。（表／記者項瀚製）

「豪宅阿亮」、大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示：「『遠揚之森A+』的價格確實驚人，目前每坪均價110萬元左右，已逼近新板特區行情，像是新板指標案『三輝白昀』均價約120萬元，且該案不少戶別是在去年919前銷售的。」

江志亮分析：「『遠揚之森A+』能繳出如此高價成績，除了產品的規劃與建材，地點也相當精華，緊鄰捷運亞東醫院站，未來還有遠東百貨利多，同時也吃得到舊市區機能，且該區新推案稀缺，累積不少買盤動能。」

此外，江志亮表示：「該案緊鄰遠東通訊園區，包括Google等知名企業都位於此，不少客戶鎖定區域新案，且收入高、口袋深，將區域房價撐起來。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「10年前亞東醫院商圈確實是板橋相對低基期的區域，但近年在遠東通訊園區的發展之下，房價也水漲船高，像是先前的『大陸耑芃』成交單價就達百萬水準。」

至於本次「遠揚之森A+」創高價，何世昌直言：「若是外來客，基本上不會接受這價格，該案基本上就是鎖定園區客，訴求走路上班的便利性，且該族群收入高，購屋能力強。」

