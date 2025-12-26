有300萬現金！她月薪不到5萬「要買房嗎」　網：不適合大台北地區

▲原PO猶豫要買房還是租房。（示意圖／取自Unsplash，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

搬離原有住所時，很多人都會陷入「要租房還是買房」的焦慮。近日就有一名女網友表示，她離婚後要搬出去，雖然手上會有一筆300萬現金，但她卻不知道要拿去買小套房，還是選擇租屋比較好？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「我現在適合買房還是租房」為題發文表示，她和老公離婚後，準備搬出去，未來也會拿到300萬元現金。她目前薪水約3萬7000元，為了撐起新的生活，預計會在晚上打工，讓總收入提升到4萬7000元至5萬元左右。

原PO透露，自己有兩個女兒，年紀都還很小，之後有可能會到她這裡過夜。由於她從未在外租過房，所以不知人在新北的話，怎麼做比較好？她的第一個選擇是租房，然後緊急預備金放100萬，其餘放股市。

第二個選擇則是買小套房，原PO說，目前小套房的租金是9000至1萬3000元，如果付了頭期款，每個月繳房貸是否會比較划算呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得先租吧，不然你這個收入，付完頭期兩手空空。然後錢不要放高股息，請放市值型，房子之後再買，不用急」、「一個人住的話，我會選擇買房，再小都沒關係，至少有個房子吧」、「要買我覺得沒問題，可是你的現金流，根本不適合買大台北地區，你要是買在宜蘭或是桃園還差不多」。