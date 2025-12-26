入手25年電梯大樓　除了管線重拉！過來人推「1空間」要打掉重做

▲房市空景。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

對於屋齡高的房子，其價格雖然可能較低，但卻可能有結構、管線等問題。不過，一名網友近日求助，看中一間屋齡25年的電梯大樓中古屋，雖然屋況乾淨、賣家也自住維護良好，不曉得還有哪些地方需要特別翻修或檢查。對此，信義房屋專家表示，水電是最重要的，如果水電有做好，基本工程也都沒問題。

有網友在臉書社團「買房知識家」發文，最近看上一間屋齡25年的電梯大樓中古屋，雖然賣家自住維持得不錯，但除了大家熟知的「水電管線重拉」外，想知道還有哪些需要翻修、不能忽略的地方。

貼文一出，許多人建議浴室要重做，「浴室的防水很重要，真的入住後在搞，會很煩」、「浴室整間打掉做防水層」、「建議浴室及窗戶重做」、「如果入住前，衛浴、廚房可以評估重做，剩下裝潢櫃體可以依照個人使用需求」、「如果有預算的話，浴廁，廚房，水電管線，窗戶，建議重做」。

還有內行網友分析，「基本上中古屋，如果沒有太多預算裝潢，基本就是建議水電管線之外，衛浴設備、廚房這兩個，衛浴設備你每天都需要使用，建議整間重做，廚房就是看個人有沒有在煮，其餘的就是簡單整理。然後現況屋況就看有沒有一些滲漏水壁癌要修繕，或是一些比較需要整理的，譬如地板、門窗。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，水電是整體基礎工程中最關鍵的一環，只要水電重新施作，許多基礎結構工程也會同步處理。另外，也注意屋子的結構是否安全，大樓的品質也可以觀察一下。

他也提到，即便屋主曾於過去進行過水電重拉，若距離上次施工已有10年以上，仍建議請專業水電師傅再次檢查，確認現有管線是否符合現今家庭的用電需求與水管規範。