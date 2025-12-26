新北市府推「都更中繼住宅」！開放新莊27戶招租　8戶已選屋簽約

▲新莊中繼宅交屋點交。（圖／新北市政府）

記者莊智勝／新北報導

為解決都更重建過程中民眾居住問題，新北市府推動「都更中繼住宅短期安置計畫」，於114年8月1日公告實施，同時開放新莊2處共27戶中繼宅招租，目前提出申請的15戶中已有8戶民眾完成選屋並簽約，於11月19日與新北市住都中心完成點交，後續將陸續搬遷入住。

新北市推動都更中繼宅政策，是期望將市有房地資源彈性運用，作為都更拆除及重建期間短期中繼安置居住之用，以提高民眾都更意願，加速推動危險建築物辦理重建，政策推行初期即獲得民眾正面回響，其中新莊區中榮街上一處海砂屋更新案的更新會黃理事長，在公告招租後就積極協助社區內有需求的住戶提出申請，幫助住戶儘早搬離危險住所。

新北市政府都市更新處表示，都更中繼宅政策推動短期內，安置對象為都更案內65歲以上長者、55歲以上原住民長者、下肢障者、身心障礙者雙老家庭，及海砂屋建物的原住戶，除已公告的新莊立言、中環基地外，還有三重、土城等中繼基地已在裝修中，共計提供86戶不同房型住宅，分階段於完成後公告受理申請。後續將持續利用受贈公益設施及取得都更分回住宅單元等方式增加都更中繼宅，預計於116年可取得400戶足夠量能，屆時會再滾動檢討申請對象及資格，擴大服務範圍。

另外考量市府資源有限，為滿足不同住戶的多樣需求，已於今年5月與新北市租賃住宅服務商業同業公會簽署MOU，透過公私合作媒合民間租屋資源，提供住戶更多元彈性的安置選擇。