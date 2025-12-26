ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新北市府推「都更中繼住宅」！開放新莊27戶招租　8戶已選屋簽約

▲▼新莊中繼宅交屋點交。（圖／新北市政府）

▲新莊中繼宅交屋點交。（圖／新北市政府）

記者莊智勝／新北報導

為解決都更重建過程中民眾居住問題，新北市府推動「都更中繼住宅短期安置計畫」，於114年8月1日公告實施，同時開放新莊2處共27戶中繼宅招租，目前提出申請的15戶中已有8戶民眾完成選屋並簽約，於11月19日與新北市住都中心完成點交，後續將陸續搬遷入住。

新北市推動都更中繼宅政策，是期望將市有房地資源彈性運用，作為都更拆除及重建期間短期中繼安置居住之用，以提高民眾都更意願，加速推動危險建築物辦理重建，政策推行初期即獲得民眾正面回響，其中新莊區中榮街上一處海砂屋更新案的更新會黃理事長，在公告招租後就積極協助社區內有需求的住戶提出申請，幫助住戶儘早搬離危險住所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市政府都市更新處表示，都更中繼宅政策推動短期內，安置對象為都更案內65歲以上長者、55歲以上原住民長者、下肢障者、身心障礙者雙老家庭，及海砂屋建物的原住戶，除已公告的新莊立言、中環基地外，還有三重、土城等中繼基地已在裝修中，共計提供86戶不同房型住宅，分階段於完成後公告受理申請。後續將持續利用受贈公益設施及取得都更分回住宅單元等方式增加都更中繼宅，預計於116年可取得400戶足夠量能，屆時會再滾動檢討申請對象及資格，擴大服務範圍。

另外考量市府資源有限，為滿足不同住戶的多樣需求，已於今年5月與新北市租賃住宅服務商業同業公會簽署MOU，透過公私合作媒合民間租屋資源，提供住戶更多元彈性的安置選擇。

關鍵字：房產雲新北都更中繼宅都市更新

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房地合一稅慘補108萬！1關鍵被抓出僅設籍　自住優惠破功

僅設籍卻未實際居住，小心房地合一稅「自住優惠」全被打回票！中區國稅局近期查核發現，納稅義務人小周（化名）雖於名下不動產設籍，卻因人在外地工作、且房屋實際有出租事實，原申請的400萬元免稅額全面駁回，遭核定補稅高達108萬元，較原申報金額高出7.71倍。

5分鐘前

新北市府推「都更中繼住宅」！開放新莊27戶招租　8戶已選屋簽約

為解決都更重建過程中民眾居住問題，新北市府推動「都更中繼住宅短期安置計畫」，於114年8月1日公告實施，同時開放新莊2處共27戶中繼宅招租，目前提出申請的15戶中已有8戶民眾完成選屋並簽約，於11月19日與新北市住都中心完成點交，後續將陸續搬遷入住。

3小時前

入手25年電梯大樓　除了管線重拉！過來人推「1空間」要打掉重做

對於屋齡高的房子，其價格雖然可能較低，但卻可能有結構、管線等問題。不過，一名網友近日求助，看中一間屋齡25年的電梯大樓中古屋，雖然屋況乾淨、賣家也自住維護良好，不曉得還有哪些地方需要特別翻修或檢查。對此，信義房屋專家表示，水電是最重要的，如果水電有做好，基本工程也都沒問題。

5小時前

南科A~O區史詩級發價！　「區段徵收」2千人平均領回5千萬

南科特定區開發是南台灣高科技產業鏈的重要布局，南市政府推動「南科特定區開發區塊 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，已於12月16日完成徵收公告及申領補償程序，也於24日平安夜開始補償費發價，土地及地上物所有權人超過2,000人，補償金額突破1千億元，平均每位地主可分為5千萬。

5小時前

成交窒息、房仲求頂讓　台中建經協會籲政府解禁

台中市建築經營協會第十六屆理事長交接典禮今（26）日盛大舉行。新任理事長、雅豐不動產團隊董事長紀樹能正式接棒，面對當前嚴峻的房市寒冬，紀樹能於就職現場發出基層最沉痛的呼籲，直指市場已進入「買方市場」。

5小時前

南港機廠社宅開工！ 2區供288戶完工日期曝

台北市日前又有社會住宅開工！位於南港區的南港機廠社會住宅2區已正式動工，預計在118年底完工後，可再為台北市提供288戶居住單元，加上南港機廠1區社宅，一共可以提供1730戶讓民眾申請入住。

6小時前

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再上書：政策錯誤比貪污更致命

在房市交易量急凍、資金鏈高度緊繃之際，業界再度對第七波信用管制發出強烈反彈聲浪，立功建設董事長、台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬再度上書央行總裁楊金龍，直言現行政策若不即時修正，恐在農曆年前出現一波中小型建商倒閉潮。

7小時前

1350萬買北屯房！家人狂潑冷水「當盤子還不知」　網全艇她

一名網友11月初在台中北屯區買下一間總價1350萬的房子，當時比對實價登錄，相似坪數大多落在1400萬左右；沒想到，她與家人分享喜訊時，卻被潑一身冷水，心情差到極點，於是發文求問「現在買房真的買到高點了嗎？」

8小時前

有300萬現金！她月薪不到5萬「要買房嗎」　網：不適合大台北地區

搬離原有住所時，很多人都會陷入「要租房還是買房」的焦慮。近日就有一名女網友表示，她離婚後要搬出去，雖然手上會有一筆300萬現金，但她卻不知道要拿去買小套房，還是選擇租屋比較好？貼文曝光後，引起討論。

8小時前

標榜比建造成本低！　台南老牌首輪戲院停車場開價2400萬賣

舊台南縣區唯一的1間戲院「麻豆戲院」，位於麻豆市中心，是當地最精華的蛋黃區，地下1樓坪數達240坪，開價2400萬元，主打售價比建造成本還低，專家表示，該區B1多作為停車場使用，無商用空間的使用習慣，成為潛在買家的主要考慮因素。

9小時前

【偶累累了】白汪早中晚都散步！回家打哈欠躺床：晚安

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

開不到3年！　高雄爆紅「羊駝鬆..

中和11萬戶老公寓延壽！ 內..

傳在地建商每坪167萬拿下　北..

多開5分鐘車省百萬！　太平「房..

健康宅趨勢　彭培業：空氣品質為..

「最美海景商場」試營運　在地：..

可告訴房仲預算有多少嗎？　過來..

桃園推「可負擔住宅」　自治條例..

台中最貴舒壓地標！　按摩女王砸..

寶雅月砸80萬登左營店王　一查..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房地合一稅慘補108萬！1關鍵..

新北市府推「都更中繼住宅」！開..

入手25年電梯大樓！過來人推「..

南科A~O區史詩級發價！　「區..

成交窒息、房仲求頂讓　台中建經..

南港機廠社宅開工！ 2區供28..

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再..

1350萬買北屯房！家人狂酸「..

有300萬現金！她月薪不到5萬..

標榜比建造成本低！　台南老牌首..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366