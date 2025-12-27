ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

漢神、巨蛋助攻　14期激戰區見「5字頭破盤價」搶市

▲▼ 14期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區首座商場「漢神洲際購物廣場」明年開幕，將引進近500家國內外品牌，結合電影院、餐飲及展演空間，打造複合生活娛樂聚落。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年房市雖受打炒房政策影響，北台中表現仍然亮眼，包括久樘開發、豐穀建設、雙橡園開發等業者，明年將陸續推出新案。信義房屋專家認為，14期產品多元、交通便利，加上產業通勤優勢，讓房價不低。

根據統計，北屯區人口已達31萬人，人口紅利帶動區域建設與開發案持續展開，首座商場「漢神洲際購物廣場」明年開幕，預計年營業額可達300億元，為北台中帶來大量人流與商機。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

市府斥資逾9.1億元興建的北屯國民暨兒童運動中心，預計明年5月啟用，設有游泳池、兒童運動專區、綜合球場及標準滑冰場等多元設施。太子置地廣場崇德館則預計2028年完工，將引進約60個品牌。

台中巨蛋由日本建築師隈研吾與台灣團隊共同規劃，已於今年3月開工，預計2030年正式啟用。北台中穩居房市推案熱區，14期生活圈在線案多達49場，近1年成交單價已達67.97萬元，同比增加10.43％。

信義房屋崇德14期店專員鄧和庠指出：「14期重劃區兼具重大建設題材與成熟生活機能，吸引35至50歲的換屋族與北部移居客群。雖房價門檻不低，但產品多元、交通便利，加上產業通勤優勢，支撐區域長期居住。」

近期「洲際段一線戰區」新案競爭激烈，包含「舜元悟野」主打47坪4房及39坪3房。「惠宇和慕」則推出3~4房、38~52坪產品，僅規劃112戶純住家，主打「一街宅」安靜環境，吸引自住型買方。

另外，久樘開發瞄準水湳段新案，規劃28~37坪、2~3房，基地同時享有14期和水湳生活圈優勢，預計明年第一季進場。久樘開發銷售部總經理黃照旺指出：「隨著生活圈吸引力提升，自住買盤可望穩定進場，未來市場焦點將回歸產品本質與生活機能的競爭。」

「豐穀耘四季」規劃25~40坪含宜居陽台，鎖定自住與換屋族群，以及「雙橡園仁平段新案」則預計明年第3季登場。價格堪稱最親民的就是寶佳機構旗下泓瑞建設，在14期洲際段，以單價5字頭的破盤價格出擊，採先建後售，基地面積859坪，規劃地上13層、地下3層，以CP值最高的建案稱霸14期。

▲▼14期,重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯14期全部在線案多達49案，近1年成交單價已達67.97萬元，同比增加10.43％。（圖／記者陳筱惠攝）

