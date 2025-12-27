土方之亂疊加限貸令　高市府公告：建照可展延2+2年

▲美濃大峽谷事件後，高雄營建土方和廢棄物無處可去，不少建案、工程停擺。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美濃大峽谷事件後，高雄營建土方和廢棄物無處可去，不少建案、工程停擺，高雄市日前再發公文，指出「因應限貸令、營建餘土去化困難等因素」，展延建造執照建築期限2年，專家透露，高市7月曾公告可展延2年，最高可疊加延至4年。

高雄市工務局7月曾發函給不動產相關公會，表示因應美國對等關稅、中東以伊戰爭等地緣政治，及既有缺工缺料情況尚未緩解，2023年1月1日到2025年12月31日間，領得高市建築執照或雜項執照，可申請延長2年。

近日再度祭出一紙公文，依公告內容，因應限貸令、土融限期開工、既有缺工、缺料未緩解及營建餘土去化困難情形。為健全本市房市發展，凡於2026年12月31日前取得建造執照或雜項執照者，均得申請延長建築期限，延長年限以2年為限。

若屬公共建設、都市更新、促參案件或經主管機關認定具公共利益者，經各目的事業主管機關同意後，始得申請展延，並以2年為限。

高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷透露，目前多數大型建案即使已完成開挖，仍卡在地下工程階段，主因包括土方去化受限、公共工程排擠民間量能，以及缺工、缺料等問題持續存在。

就有業者指出，「現在很多案子卡在地下室，地都挖完了，但就是沒辦法往上蓋，等於工程全面暫停。」也有部分案場原預計進場推案，但實際狀況遠不如預期。「現在不是賣不賣的問題，是連蓋都沒辦法蓋。」

▲高市近日再度祭出一紙公文，因應限貸令、土融限期開工、既有缺工、缺料未緩解及營建餘土去化困難情形，得申請延長建築期限，延長年限以2年為限。（圖／網友提供）

陸炤廷坦言，土方去化管道尚未完全明朗，即便有南星計畫可去化部分土方，仍難以全面消化，短期內恐怕難有明顯改善。土方之亂成分水線，在建案施工超過1樓繼續蓋，地下室開挖到一半乾脆停損先暫停。

大高雄不動產建築開發商業同業公會秘書長傅昭睿證實，該公會已收到這紙公文，他透露，7月建照雖有展延機制，但有部分建案為2023年以前取得的建照舊照，因此不適用2年展延，此次放寬至2026年12月31日前取得建造執照或雜項執照者都可申請，對業界來說是「實質減壓」。

傅昭睿表示，只要符合條件，建商最高可以獲得「2+2」一共4年的展延，等於替工程時程多爭取一段緩衝期，「讓業者多了喘息空間，也讓資金與施工節奏能重新調整。」

陸炤廷直言，現階段有助於消化前幾年過熱的供給量，讓市場回到較健康的節奏。「等到土方、法規與融資環境逐步明朗後，推案量自然會回來，只是時間點可能落在明、後年。」

