「亞東醫院、劍潭」會想住哪？　內行分析2區域特色

▲專家分析兩區域特色。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

劍潭和亞東醫院附近，比較想住在哪裡？近日有網友發文表示，他看了劍潭和亞東捷運站附近的預售屋，發現價格居然差不多，這是合理的嗎？如果房價差不多，大家會想要住在哪裡？對此，信義房屋專家分析兩區域的特色。

網友拋問 想住劍潭還是亞東醫院生活區？

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的home-sale板上，以「劍潭 vs 亞東醫院生活區」為標題發文，提到劍潭捷運站和亞東醫院站附近的預售屋，價格居然差不多，大家覺得這合理嗎？他認為，亞東醫院附近的小環境比較好，有公園、百貨商場，且距離三鐵較近，但大環境來看，學區資源可能較弱。

接著原PO說，劍潭附近的房屋大多比較老舊，而且因為捷運和大馬路的關係，通常會比較吵雜，但無論如何，劍潭就是掛著「台北市」的門牌。以這兩個區域來說，他就好奇大家會選擇住哪裡？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「除非在亞東上班，不然當然秒選劍潭」、「現況劍潭站附近就是有生活感又有重劃區的市容，遠處還有山景」、「劍潭是真的不潮濕，不太容易下雨 」、「亞東醫院只有園區那邊比較新」。不過也有網友直呼，「拿區域最高比最低是什麼比法」、「這兩個是可以拿來比的嗎」。

專家分析劍潭、亞東醫院生活區特色

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，亞東醫院那邊有通訊園區，旁邊有Google，等於自成一區；置於士林的話，可以選擇北側一點，就是士林夜市、基河路一段，居住品質會比較好一點，主要還是看路段。