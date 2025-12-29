上曜宣示跨足數位保險業　董座自曝：這是我的本業

▲上曜集團（1316）29日重訊公布，董事會決議授權董事長張祐銘參與投資申請設立「上曜人壽保險股份有限公司」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

壽險公司「跨界」投資不動產開發常見，但卻很少有建商大手筆跨界成立壽險公司，上市公司上曜建設(1316)29日重訊公布，董事會決議授權董事長張祐銘參與投資申請設立「上曜人壽保險股份有限公司」數位保險公司，屆時將依實際投入金額辦理公告。

上曜集團旗下擁有5家主要公司，包括上曜建設（1316）、斐成開發（3313）、永捷創新（4714）、信立化學（4303）及世紀民生（5314），皆為上市櫃公司，企業版圖涵蓋橫跨建設、材料、環保、智慧醫療、高科技、金融等多元產業佈局。

29日上曜發布重訊，宣布董事會決議，授權董事長依董事會通過之授權額度內，全權處理參與投資申請設立「上曜人壽保險股份有限公司」之數位保險公司相關事宜，屆時將依實際投入金額辦理公告。

▲29日上曜發布重訊，將跨界申請設立壽險公司。（圖／翻攝自公開資訊觀測站）

上曜集團董事長張祐銘過去曾表示，旗下5家公司已逐步形成互補效益，上曜建設、斐成具穩定推案動能，永捷、信立則在綠色材料與環保水處理領域展現技術實力，而世紀民生則切入智慧大健康藍海市場。

而張祐銘出身台南，早年從保險業起家，曾經成立華瀚保險經紀人，目前仍擔任該公司董事，他直言：「這是我的本業。」針對此次申請設立壽險公司，張祐銘僅低調回應：「人壽保險公司還在申請中，不方便接受採訪。」

