AI熱錢湧入　北士科商辦成交熱、法人全面卡位

▲▼北士科科最新完工的商辦「遠雄商舟」不少企業法人以貸款購置。（圖／翻攝自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

隨著輝達確定將總部設於北投士林科技園區（北士科），區域商用不動產迅速升溫。台灣房屋指出，從實價登錄資料觀察，北士科近期新完工的遠雄商辦案，已吸引多家法人積極進場布局。

輝達效應發酵　法人資金加速卡位北士科

其中，真建築科技於今年6月以總價約新台幣3.17億元購入2戶商辦，每坪成交價約78萬元；同月，永鈺資產管理則以約3.2億元買下16樓2戶，單價達每坪78.7萬元，刷新該社區歷史新高，顯示法人對北士科商辦的卡位動作相當明確。

台灣房屋進一步說明，永鈺資產管理為高頻交易商威旭資訊的關係企業，而同層樓買方真建築科技，則為專注於不動產相關AI應用的軟體公司，凸顯科技與金融資金對北士科的高度關注。

台灣房屋朗居天母店店東段瀚璽分析，永陞建設於2024年在北士科完工的商辦案，曾在去年10月以每坪86.5萬元成交，改寫北投區商辦最高單價紀錄。目前北士科周邊可供銷售的新商辦案源有限，今年第3季完工的遠雄商辦已全數售罄；華固今年推出的A級商辦，成交均價約在每坪70萬元上下；至於長虹在北士科規劃的商辦大樓，預計明年完工，市場已喊出每坪破百萬元的價格水準。他認為，在輝達效應帶動下，北士科將成為明年商辦市場的重要焦點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年整體住宅市場偏冷，但股市表現亮眼，加上AI產業持續領軍，科技業與金融業資金調度能力強，商辦產品因此成為法人配置資產的首選。隨著輝達宣布進駐北士科，具高度敏銳度與資金實力的法人，自然加快進場腳步。

記者會後商辦單價上揚　高樓層交易全面採貸

台灣房屋也分析遠雄商辦案的成交結構，今年共揭露15筆交易。若以5月15日輝達舉行記者會為分水嶺，會前6筆成交平均單價約每坪74.2萬元，其中5筆未使用貸款；記者會後市場看漲，加上成交樓層較高，後續9筆交易平均單價拉升至每坪77.8萬元，漲幅約5%，且全數採貸款購買，顯示即使提高資金槓桿，法人仍積極進場卡位。

張旭嵐補充，北士科定位為「智慧跨域園區」，未來將導入生技、數位醫療與智慧科技等產業。不過，由於地段並非傳統科技聚落核心，開發初期市場反應相對平淡，直到今年5月輝達釋出總部規劃訊息，周邊新案與中古市場明顯轉熱，屋主惜售情況增加。雖曾因新壽權利轉讓談判一度受阻，但10月底順利拍板定案，輝達總部預計於2026年動工，後續無論住宅或商辦市場，關注度仍可望持續升溫。

