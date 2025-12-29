鼎王「無貸款」2.5億買西門町透店　傳醞釀子品牌





▲麻辣鍋名店鼎王以2.5億元買下西門町三角窗店面 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

西門町西寧南路、武昌街二段三角窗透店以2.5億元交易，買方是麻辣鍋名店鼎王，以無款購入。鼎王表示：「鼎王在西門町目前已有3個品牌，除了火鍋、還有麻辣滷味，看好西門町商圈，至於本次購入店面的用途，尚未定案，內部還有很多討論。」

住商機構觀察實價登錄，西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，10月以總價2.5億元交易，建物坪數共約51.9坪，土地坪數約28.7坪。

經查謄本，買方為麻辣鍋名店鼎王。而本次交易店面，目前1樓為一般零售業，2樓為其他火鍋品牌。

鼎王表示：「鼎王在西門町目前已有3個品牌，除了火鍋、還有麻辣滷味，看好西門町商圈，至於本次購入店面的用途，尚未定案，內部還有很多討論。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷分析：「鼎王在西門町6號出口本就有分店，且本次購入三角窗透天面積僅約52坪，鼎王可能是基於置產收租考量，也可能規劃其他品牌運用。」

韋昀廷分析：「該店面地段精華，屬於西門町核心點位，區域店面交易釋出稀少，總價2.5億元屬合理價，租金方面1+2樓估可達50~60萬元水準。」

住商不動產西門捷運加盟店東劉家豪分析：「該案若以土地單價近870萬元，為近期西門商圈較高單價之交易，主因為該案位處西寧南路、武昌街二段交接處，又為三角窗店面，且正面獅子林商業大樓，又鄰近近期西門商圈熱點的唐吉訶德，不管是地段位置或店面面向都相當卓越。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，政府近期接連推出打錯措施與限貸令，但維持「打住不打商」基調，使商用不動產價格仍有所支撐，本次交易已是今年第三棟西門町私法人購置透天店面。





▲西門商圈今年私法人成交之透天店面交易統計。（圖／住商提供）

