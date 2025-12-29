房市信心指標連10黑　台屋：蛋白區將現「讓利取量」促銷戰

▲中央大學研究中心統計消費者信心指數（CCI），與房市高度相關的「購買房地產時機」指標，已連續10個月呈現悲觀。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行Q4未放寬信用管制措施，根據中央大學研究中心統計消費者信心指數（CCI），與房市高度相關的「購買房地產時機」指標，已連續10個月落在象徵悲觀的100以下水準，也中斷10、11月短暫回升走勢，顯示民眾對房市後市仍持保守態度，交易動能持續低迷。

台灣消費者信心指數(CCI) 是由中央大學台灣經濟發展研究中心每月編製的指標，衡量民眾對未來半年經濟的看法，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」，12月調查結果為92.63點，較上月下滑1.63點，已連續10個月落在象徵悲觀的100以下水準，也中斷10、11月短暫回升走勢。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，今年第3季金管會將「新青安貸款」排除在銀行不動產放款集中度計算之外，公股行庫放款動能明顯回溫，無論承作件數或金額皆止跌回升，對首購族形成一定支撐，帶動9~11月房市信心小幅回暖。

不過，央行12月底理監事會議並未進一步鬆綁信用管制，僅回歸銀行內控管理，使市場原本期待的政策轉向落空，觀望氣氛再度升溫，成為12月信心指數回落的主因。

看法 114/11 114/12 變動 (+/-) 很好 4.6% 4.5% -0.1% 稍好 23.8% 22.9% -0.9% 不變 35.9% 35.5% -0.4% 稍壞 26.8% 27.6% +0.8% 很壞 8.9% 9.5% +0.6% 不知道 0% 0% 0%

▲未來半年是不是購買房地產的好時機？資料來源：中央大學台灣經濟發展研究中心、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

周鶴鳴指出，整體而言，政府在打炒房政策上仍採取「穩中微調」的態度，避免對自住需求造成誤傷，且2025年全台的買賣移轉棟數，估計將落在約26萬棟左右，較去年大減逾1/4，隨比較基期下降，2026年全台交易量的萎縮幅度將相對收斂。

價格方面，供給量大的蛋白區，有機會掀起更大一波「讓利取量」的促銷戰，預估2026年將朝「量平價盤」的方向穩健發展。

住商不動產南區執行協理林棋博分析，2026年若新青安政策順利接棒，加上選舉年公共建設題材持續釋出，有助穩定市場信心，但在利率仍高、總體經濟變數未解下，房市難以重回過往高成長循環，且賣家若無法在價格展現誠意，去化速度勢必承壓，整體將呈現區域分化的結構性盤整格局。

