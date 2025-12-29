ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市信心指標連10黑　台屋：蛋白區將現「讓利取量」促銷戰

▲▼高雄,房價,1字頭,大樹區,華廈,公設比低,人口紅利 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中央大學研究中心統計消費者信心指數（CCI），與房市高度相關的「購買房地產時機」指標，已連續10個月呈現悲觀。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行Q4未放寬信用管制措施，根據中央大學研究中心統計消費者信心指數（CCI），與房市高度相關的「購買房地產時機」指標，已連續10個月落在象徵悲觀的100以下水準，也中斷10、11月短暫回升走勢，顯示民眾對房市後市仍持保守態度，交易動能持續低迷。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣消費者信心指數(CCI) 是由中央大學台灣經濟發展研究中心每月編製的指標，衡量民眾對未來半年經濟的看法，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」，12月調查結果為92.63點，較上月下滑1.63點，已連續10個月落在象徵悲觀的100以下水準，也中斷10、11月短暫回升走勢。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，今年第3季金管會將「新青安貸款」排除在銀行不動產放款集中度計算之外，公股行庫放款動能明顯回溫，無論承作件數或金額皆止跌回升，對首購族形成一定支撐，帶動9~11月房市信心小幅回暖。

不過，央行12月底理監事會議並未進一步鬆綁信用管制，僅回歸銀行內控管理，使市場原本期待的政策轉向落空，觀望氣氛再度升溫，成為12月信心指數回落的主因。

看法 114/11 114/12 變動 (+/-)
很好 4.6% 4.5% -0.1%
稍好 23.8% 22.9% -0.9%
不變 35.9% 35.5% -0.4%
稍壞 26.8% 27.6% +0.8%
很壞 8.9% 9.5% +0.6%
不知道 0% 0% 0%

▲未來半年是不是購買房地產的好時機？資料來源：中央大學台灣經濟發展研究中心、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

周鶴鳴指出，整體而言，政府在打炒房政策上仍採取「穩中微調」的態度，避免對自住需求造成誤傷，且2025年全台的買賣移轉棟數，估計將落在約26萬棟左右，較去年大減逾1/4，隨比較基期下降，2026年全台交易量的萎縮幅度將相對收斂。

價格方面，供給量大的蛋白區，有機會掀起更大一波「讓利取量」的促銷戰，預估2026年將朝「量平價盤」的方向穩健發展。

住商不動產南區執行協理林棋博分析，2026年若新青安政策順利接棒，加上選舉年公共建設題材持續釋出，有助穩定市場信心，但在利率仍高、總體經濟變數未解下，房市難以重回過往高成長循環，且賣家若無法在價格展現誠意，去化速度勢必承壓，整體將呈現區域分化的結構性盤整格局。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

關鍵字：央行房市信心指數新青安貸款2026年購屋信心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住1句話」他心麻了

一名屋主近日在「買房知識家」傻眼表示，去年初以1500萬購入房產，並貸款1200萬元；沒想到，近期得知隔壁住戶竟以1180萬成交，兩者價差高達320萬，讓他直呼「心麻了！」

1小時前

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文宇：板橋案賣8成

面對這波房市不景氣，愛山林喊出「讓利價」搶市。今（30日）董事長祝文宇再提起讓利價，他說：「是噱頭嗎？我板橋濱河帝景賣8成啊！而且越賣越貴。」此外他認為，明年房市交易量是否回升，關鍵在於有多少建商願意賣夠便宜的價格。

5小時前

全台預售成交量年減72%　信義代銷：市場現K型分化

全台房市在信用管制下買氣急凍，根據實登統計，1~10月全台預售屋成交量年減72%，價格卻逆勢上揚近2成，呈現明顯強弱兩極的K型發展。信義代銷分析指出，新北市單價漲幅居七都之冠；反觀新竹以南投資買盤明顯退潮，新竹最高衰退82%。

6小時前

量縮2成價噴4%　591預警：蛋白蛋殼區價格將修正

2025年房市冷清，七都新案推案量大減近2成，但價格仍年增4％。《591新建案》總編輯李忠哲表示，雖然案場來人量大幅減少，個案競爭進入白熱化，但建商普遍維持「讓利不讓價」策略。展望明年，若央行持續不鬆綁，交易量又持續下探，蛋殼、蛋白區價格恐修正。

6小時前

2間套房甜價68.2萬起　專家揭隱藏地雷

台中房市驚見「銅板價」物件，位於台中市北區漢口路四段的中古社區「紐約廣場」，近日出現一筆金拍屋資訊，2間套房合併拍賣，底價只要68萬2107元，換算下來一間僅約35萬元。不過專家也示警，這類案件雖然底價誘人，但最終標脫價恐怕會「校正回歸」。

7小時前

月租狂噴25萬　Gogoro海線直營店全滅

電動機車品牌Gogoro位於沙鹿的中山直營門市將於月底最後一天營業，成為海線地區目前最後撤出的直營店，未來該品牌，僅剩以社區店形式存在海線，仍有其他服務據點可提供售後維修。

8小時前

月付租16萬元！　曹西平砸金挺乾兒子開西門、一中穿洞店

資深藝人曹西平驟然辭世，享壽66歲。他生前與乾兒子Jeremy開設飾品店「Jerem穿洞日常」，共有2家分店，都位於精華商圈，西門町分店每月租金7萬元，挺過疫情；2024年回到台中故鄉展店，開在一中街商圈，每月租金9萬元，單價達1.5萬元。

10小時前

高雄「店王」月租85萬　房東10年穩進帳1億元

高雄店面月租金排行榜前3名，冠軍為一心二路「元大銀行」月租金85萬元，緊追在後的是同盟三路「我家牛排」月租金84萬元，第三名是「POYA寶雅」位於博愛三路，以月租金80萬元承租，前2名年租金都破千萬元。

11小時前

在地建商整合周邊17年　苓雅老全聯店面2.3億賣了

根據《Google Maps》最早街景顯示，全聯福利中心苓雅仁智店在2009年已開幕，至少已開店16年，近年更導入全聯阪急麵包專櫃，是不少在地人日常採買的首選，根據實登，該店8月以2億3390萬元售出，據查，新買家為棋琴建設以陳姓自然人名義入手。

12小時前

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰尚」定義14期永續奢華新高度

如果說七期是台中的曼哈頓，那麼規劃完整、低密度且具備高綠覆率的「14期重劃區」正以日本青山區的優雅姿態，吸引著全台灣高端客層的目光。在這片被視為北台中精品生活圈的熱土上，洲際段因匯聚了漢神百貨、台中巨蛋與洲際棒球場的「黃金三角」，成為最具國際視野的精華核心區。

12小時前

【猴子突襲紅牌重機】騎士深坑慘撞摔車骨折　野猴當場死亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

冷氣室外機裝公共空間4年！男遭..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

新店房價為何高？　內行曝關鍵：..

冬天來台！日本人住飯店「見保命..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

4百萬免稅飛了？　「666法則..

頭期300萬能買1300萬的房..

鼎王「無貸款」2.5億買西門町..

地主姿態崩盤！房市冷　都更案見..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房爽住2年！　隔壁鄰居「入住..

駁「讓利價」是噱頭　愛山林祝文..

全台預售成交量年減72%　信義..

量縮2成價噴4%　591預警：..

2間套房甜價68.2萬起　專家..

月租狂噴25萬　Gogoro海..

月付租16萬元！　曹西平砸金挺..

高雄「店王」月租85萬　房東1..

在地建商整合周邊17年　苓雅老..

從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366