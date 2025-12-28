光電板恐變「增建」要課房屋稅　稅務局曝「判斷標準」

▲太陽光電設施僅以支柱直接支撐光電板，自2022年7月起不再課徵房屋稅。（示意圖／翻攝自高雄市都發局網站）

記者陳致平／綜合報導

近來政府再生能源受到政府的重視及推動，為了推廣再生能源利用，增進能源多元化，太陽能光電設備逐漸成為住宅與廠房常見配置，架設太陽能光電板發電已成為潮流，但裝設太陽能光電板是否需課徵房屋稅，仍有許多民眾不清楚。

雲林縣稅務局說明，有頂蓋、樑柱或牆壁的房屋，大多會增加房屋的使用價值，就應課徵房屋稅。如果僅以支柱直接支撐太陽能光電板，未於太陽能光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆壁及其他裝備之太陽能光電設施，則無需課徵房屋稅。

裝設太陽能光電板要課徵房屋稅嗎?

稅務局指出，依財政部發布解釋令，自2022年7月起，以支柱直接支撐太陽光電板，未在太陽光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆壁及其他裝備之太陽光電設施，非屬房屋稅課徵範非屬房屋稅課徵範圍。

稅務局進一步說明，太陽光電板屬於機器設備，為吸收太陽光線而轉為電能，有別於一般棚架，民眾並不會被課徵房屋稅。

此外，稅務局提醒，民眾裝設太陽能光電板時，如有以建材鋪設頂蓋或設有門窗及牆壁等情形，應於建造完成日起30日內，向房屋所在地的稅捐稽徵機關申報，以免經查獲補稅及處罰。