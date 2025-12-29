ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

文心崇德老牌加油站月底收攤　傳「赤鬼」月捧200萬搶租

▲▼ 加油站，文心崇德 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於文心路與崇德路交界黃金角地的「福懋加油站」，傳出將於本月底結束營業。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市文心路與崇德路交界黃金角地的「福懋加油站」，傳出將於本月底結束營業，該地塊地坪達666.7坪，據悉已由知名餐飲業者「赤鬼集團」以每月約200萬元的高價租下，並計畫斥資2億元打造新品牌旗艦店，但開幕時程未定。

位於「赤鬼牛排」對面，本是福懋加油站的黃金角地，驚傳月底歇業後，由對面赤鬼集團以月租金200萬元拿下，實際詢問知情人士，對方表示確實是集團拿下，也預計將投入2億元打造新品牌，不過開幕時程未定。

經查，該黃金角地的地主就是福懋加油站母公司，該地自2000年取得後，一直持有至今，長達25年，目前並無貸款，土地價值已經翻倍不可考。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲本是福懋加油站的黃金角地，驚傳月底歇業後，由對面赤鬼集團以月租金200萬元拿下。（圖／AI協作）

群義房屋文華甘心店温峻豪分析指出：「隨著房市景氣略微退溫，加上軌道經濟發展日益成熟，地主在策略上出現明顯轉變。比起親自經營利潤受限的加油站業務，將這塊極具戰略價值的角地釋出收租，不僅能帶來穩定且高額的現金流，更能在不必負擔經營風險的情況下，享受土地增值的長期紅利。」

實際上，温峻豪說：「若以月租200萬元、面積666.7坪計算，每坪單價約為 3000元。雖然總價驚人，但對比周邊小型透天店面約30坪面積、一樓租金約 8~10萬元、高標甚至達12~15萬元，此案的單價仍在合理範圍內，主要是因土地規模大才推升了總租金額度。」

▲▼ 加油站，文心崇德 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼位於捷運文心崇德站出口的交界黃金角地的「福懋加油站」對面已經有一間赤鬼牛排旗艦店。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 加油站，文心崇德 。（圖／記者陳筱惠攝）

赤鬼集團此次大手筆投資2億元，顯示其對文心崇德商圈消費實力的高度信心。雖然新餐廳可能受到加油站土地需整頓的過程，最快要到2027年才可能面世，但這項長期投資反映了餐飲龍頭搶佔捷運沿線精華角地的企圖。

