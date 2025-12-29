住日本飯店弄丟鑰匙「賠償金400美元」他嚇傻！過來人：很合理

▲原PO搞丟房間鑰匙。（資料照／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

大多數飯店都是提供房卡給旅客，但也有一些飯店是給鑰匙，一名大陸網友日前到北海道旅遊，不小心將飯店的鑰匙弄丟，為了旅客安全，飯店得更換全部系統，並向原PO索賠400美元（約新台幣1萬2千元），讓他驚呼「真的要賠這麼多錢嗎？」對此，網友喊合理，「整個鎖都要換掉。」

飯店索賠400美元 理由是「系統全要換」

粉專「日本省錢小站」發文，大陸網友日前到札幌旅遊，飯店沒有傳統房卡或密碼鎖，而是配備實體鑰匙進出，當天出門後把鑰匙放進包包裡，但晚上回飯店時卻找不到，使用備用鑰匙進入房間，結果仍找不到原來那把鑰匙。

飯店告知，因為鑰匙不見，為確保其他房客的安全，必須更換整個門鎖系統，因此需賠償400美元。她表示，雖然知道是自己弄丟了鑰匙，但這筆費用實在讓人難以接受，「我知道丟鑰匙是我的問題，我只是想知道有沒有什麼補救措施，真的要賠這麼多錢嗎？」

網友認為賠償金額很合理 日本換鎖本來就很貴

貼文曝光，網友認為賠償金400美元很合理，「人家旅館就怕潛入竊盜，一定要換新的鎖啦，順便再收你1~2天的不能使用的住宿費」、「你到任何國家丟了鑰匙都這樣處理吧」、「有可能酒店怕丟了鎖匙有外人偷偷進房盜竊，要換鎖的費用」、「日本換實體鎖基本都要40000日幣以上」、「請工人錢啊，而且這個房間還沒修好錢沒辦法給下一個旅客吧」。

也有網友提到，「實體鑰匙好像是這麼貴的，記得之前住東橫，要退房時鑰匙就找不到，員工告知是10000日幣，（當時是0.3X的匯率吧），後來大伙拚命找，才發現鑰匙卡在餐廳椅子的縫裡」、「還記得我換門鎖時見積もり（估價）寫著7萬多的時候我都傻眼了」、「住實體鑰匙的旅館，都會交代出門時，鑰匙要寄放櫃檯」。