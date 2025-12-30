在地建商整合周邊17年　苓雅老全聯店面2.3億賣了

▲全聯福利中心苓雅仁智店位於苓雅區，是不少在地人日常採買的首選。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

根據《Google Maps》最早街景顯示，全聯福利中心苓雅仁智店在2009年已開幕，至少已開店16年，近年更導入全聯阪急麵包專櫃，是不少在地人日常採買的首選，根據實登，該店8月以2億3390萬元售出，據查，新買家為棋琴建設以陳姓自然人名義入手。

「全聯福利中心」苓雅仁智店位於苓雅一路，在地營業多年，根據《Google Maps》最早街景顯示，2009年就開幕，至少已開店16年，現在店內並新增販售全聯阪急麵包，是不少在地人採買的首選。

▲崑庭在2008年率先插旗的透天店面，目前營業中。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登顯示，該店面8月以2億3390萬元轉手，該店為地上2樓，地坪184.22坪、建坪268.17坪，屋齡17年，土地包含2筆地號，使用分區為商3，並備註「土地款2億3180萬元、建物210萬元。」換算土地單價為125.8萬元，全聯目前仍營業中，店員透露尚未收到任何搬遷訊息。

據查，賣家為三和興業，買家為棋琴建設以陳姓自然人名義購入。該公司為崑庭建設關係企業，旁邊就是崑庭在2008年率先插旗的透天店面，目前仍營業中。加上此次取得的184.22坪，合計歷經17年、共整合4筆地號，面積達235.34坪。記者致電該公司詢問後續規劃，截至發稿尚未回應。

▲崑庭歷經17年整合235.34土地。（ETtoday製表）

中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆表示，該區屬於南高蛋黃區，中山路商家林立，商業機能發達，苓雅一路堪稱鬧中取靜，還有市中心難得的生日公園綠地，具不少在地購屋剛性需求。

吳嘉隆表示，近2年中山二路、四維路一帶商業用地成交行情已來到每坪 120~140萬元，此次交易換算單價約125.8萬元，符合目前該區地價水準。吳嘉隆說：「該區新大樓不多，10年內大樓成交落在4字頭，未來若進行整合重建，外界推估新案單價也要站上5字頭。」

