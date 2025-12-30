從精品百貨到呼吸建築　「遠雄丰尚」定義14期永續奢華新高度

▲14期被視為北台中精品生活圈的熱土上，洲際段因匯聚了漢神百貨、台中巨蛋與洲際棒球場的「黃金三角」，成為最具國際視野的精華核心區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

如果說七期是台中的曼哈頓，那麼規劃完整、低密度且具備高綠覆率的「14期重劃區」正以日本青山區的優雅姿態，吸引著全台灣高端客層的目光。在這片被視為北台中精品生活圈的熱土上，洲際段因匯聚了漢神百貨、台中巨蛋與洲際棒球場的「黃金三角」，成為最具國際視野的精華核心區。

遠雄建設看準這股「永續與時尚共生」的趨勢，於洲際段核心的崇德十九路上推出首座被動式設計新案「遠雄丰尚」，以22層的輕奢現代地標亮相，同時也是一場關於未來居住型態的深度實踐。

14期重劃區之所以能成為台中高端住宅的封面，關鍵在於其完整公共規劃、腹地廣大，而其中的洲際段，更是集商業、運動、休閒於一體的機能巔峰。漢神洲際購物百貨預計在2026年開幕，一次跳升北台中最大百貨商場。

▲14期還有台中巨蛋與洲際棒球場之間形成的休閒核心，讓洲際段生活機能從日常購物延伸到國際級賽事與藝文展演。（圖／業者提供）



「遠雄丰尚」步行即可抵達漢神百貨不說，更是能夠一站式滿足食衣住行育樂需求，這裡更是未來時尚潮流的發聲地，同步國際的精品生活近在咫尺。另外台中巨蛋與洲際棒球場之間形成的休閒核心，也讓洲際段生活機能從日常購物延伸到國際級賽事與藝文展演。

「遠雄丰尚」基地在繁華與靜謐間取得完美平衡，超過千坪的四季景觀伸展台與大面積退縮規劃，為住戶在都會核心中保留了一方私人森林，此次遠雄建設首發14期新案，團隊一如繼往的相當堅強，此次突破框架，採用以數據織就的建築模式，並由永續建築大師王銘鴻操刀，也是其生涯第一座興建與大自然共同呼吸的「被動式建築」新美學。

「遠雄丰尚」最令人驚艷的亮點，在於它將「永續」從抽象口號轉化為實體的感官享受。建案透過日照風場模擬，採多孔性設計。這種「會呼吸的外觀設計」能有效降低建築能耗，創造出最自然、最涼爽的居家環境。

▲「遠雄丰尚」選定崇德十九路展現遠雄建設對永續理念的具體呈現，更是為北台中重新定義「高質感生活」的代表作。（圖／業者提供）

由外到內都不放過，室內3.4米的挑高設計，不僅視覺上展現大器尺度，更強化了空氣對流，讓家成為一座天然的調節器。再到居家中一方天地的宜居陽台，「遠雄丰尚」大膽採用複層式露臺，將植栽立體化，形成一座凌空的「空中自然舞台」。

坐擁國際地段、國際級的視野規劃，「遠雄丰尚」在公設規劃同樣延續精品時尚語彙，特別在2樓的「無邊際時尚泳池」，讓住戶在自家就能享受如同五星級飯店的度假氣氛，配合永續材料與俐落線條，勾勒出兼具未來趨勢與時尚質感的輕奢形象。

▲「遠雄丰尚」選定崇德十九路展現遠雄建設對永續理念的具體呈現，更是為北台中重新定義「高質感生活」的代表作。（圖／業者提供）

遠雄房地產行銷經理唐平晃觀察到，高端客群的價值共鳴成就了「遠雄丰尚」銷售成績，其中包括擁有國際生活經驗的醫師、企業二代與高科技業菁英。這群「質感買家」對住宅的需求已不再只是昂貴的建材堆砌，而是更在意「居住的健康度」與「環境的永續價值」。

▲「遠雄丰尚」由永續建築大師王銘鴻操刀，也是其生涯第一座興建與大自然共同呼吸的「被動式建築」新美學。（圖／記者陳筱惠攝）

「遠雄丰尚」不只是遠雄建設對永續理念的具體呈現，更是為北台中重新定義「高質感生活」的代表作。當精品百貨的繁華與被動式建築靜謐相遇，這裡將成為台中最具指標性的永續時尚新地標。



