2間套房甜價68.2萬起　專家揭隱藏地雷

記者陳筱惠／台中報導

台中房市驚見「銅板價」物件，位於台中市北區漢口路四段的中古社區「紐約廣場」，近日出現一筆金拍屋資訊，2間套房合併拍賣，底價只要68萬2107元，換算下來一間僅約35萬元。消息一出立刻引發熱議，不過專家也示警，這類案件雖然底價誘人，但最終標脫價恐怕會「校正回歸」。

▲近日出現一筆金拍屋資訊，2間套房合併拍賣，底價只要68萬2107元，但最終標脫價恐怕會「校正回歸」。（圖／記者陳筱惠攝）

根據台灣金融資產服務股份有限公司公告，該標的物為2間套房，總坪數20.23坪，將於2026年3月19日開標。觀察公告揭露，這2間房子進入標售，主因是原屋主高男過世，但後續未辦理繼承登記，地政機關公告3個月，通知繼承人登記，但仍未辦繼承，自2008年該物件列冊管理。

經過15年的列管期滿後，該物件才由國產署移交金服公司進行公開標售。若以底價68萬2107元計算，保證金門檻僅6.9萬元極低，實際拆算單價也僅3.5萬元。

▲未辦繼承的物件，往往出現在市場的底價會比較便宜，這是因為估價方式的不同。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

根據實登揭露，以該社區「紐約廣場」近1年成交均價已達每坪28.81萬元，歷史最高價更曾衝上32.43萬元。目前市場上該社區的待售套房，市價落在250萬元~350萬元之間。

寬頻房訊發言人徐華辰說：「不論是法拍、金拍、銀拍，最重要的是要釐清產權內容，該物件雖然與市價有著極大落差，但是該案的不動產有『他項權利登記』給合庫旗下的資產公司，金額設定240萬元，可能實際餘額不到240萬元，這個部分剩餘貸款也需要由得標人承受。」

徐華辰說：「目前比較像是1間價格買2間，未辦繼承的物件，往往出現在市場的底價會比較便宜，這是因為估價方式的不同，法拍會參考市價，抓實價，未辦繼承標售，會以課稅現值、公告現值去評估，這也就是底價落差主因。」

業內人士分析，雖然起標價不到70萬元，看似「買到賺到」，但這類熱門物件通常會吸引大批投資客搶標，依據過往經驗與目前市況推估，最終標脫價格極有可能衝破400萬元大關，建議「不要當笨蛋」，此外，得標者必須在開標後7天內繳清尾款，資金調度能力也是一大考驗。

值得注意的是，這筆拍賣所得將會繳入國庫，繼續列管10年，若屆時仍無繼承人出面領取，款項將全數充公。

