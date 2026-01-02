六都買賣移轉20.5萬棟寫8年新低　桃園年減18％最「耐凍」

▲12月六都買賣移轉棟數出爐，月增25%、年減7.2% 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

12月六都買賣移轉棟數出爐，月增25%、年減7.2%。總計2025年表現，六都合計約20.5萬棟，年減24.6%，但全台有望保住26萬棟。觀察六都年變化，跌幅最重的是高雄31%，桃園則是年減18%相對最佳。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

[廣告]請繼續往下閱讀...

六都地政局今（2日）公布2025年12月移轉棟數，合計1萬9892棟，月增達25%、年減7.2%。總計1~12月約達20.5萬棟，寫下8年以來的新低量，但以六都約占全國8成的移轉棟推估，2025年全台的建物買賣移轉棟數有望保住26萬棟。

▲六都12月以及2025全年買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

至於12月，月增幅達25%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「Q4每個月的交易變化其實並不大，12月移轉棟數雙位數月增，可能與12月工作天數較11月多1成，同時間今年又遇到大量新成屋落成完工，可能趕在年底前過戶也有關，光10月、11月就有3.3萬戶房屋辦理第一次登記。」

整體來說，曾敬德表示：「今年有大量的新成屋的完工交屋數字在裡面，實際上政策對於買氣影響仍相當直接，2026年還是深受政策變化影響，但基本上移轉基期已低落，2026不至於進一步出現明顯量縮。」

觀察2025年六都買賣移轉棟數年變化，僅桃園市跌幅壓在2成以內、年減18%。而跌幅最重的是高雄市，年減高達31%，也成為六都中唯一跌幅超過3成的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「南台灣前幾年因科技業投資熱潮，掀起一波投資買氣，當時建商也積極前往推案，不過完工交屋時，碰上因第七波管制，買方回歸理性，加上南部的人口剛需相較於中北部薄弱，導致2025年的量縮幅度比中北部鮮明。」

▲六都2025年買賣移轉棟數年變化。（圖／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」