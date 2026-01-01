台南「醫療導向型重劃區」完工　在地：地價站4字頭

▲台南市永康區「六甲頂醫療專用區市地重劃工程」歷經約2年半施工，已正式啟用。（圖／台南市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報導
台南市永康區「六甲頂醫療專用區市地重劃工程」歷經約2年半施工，已正式啟用。該區總開發面積達4.093公頃，結合醫療、住宅與公共設施規劃，未來將與奇美醫院既有院區形成完整醫療聚落，信義房屋專家表示，該區屬於典型的「醫療導向型發展區」。
台南市長黃偉哲表示：「此次重劃共釋出住宅區用地1.382公頃、醫療專用區1.258公頃，另規劃公園、廣場、綠地與道路等公共設施約1.453公頃。」
台南市地政局長陳淑美表示，本案已預留未來活動中心用地，預計2026年啟動興建，後續也將配合奇美醫院擴建醫療量能，興建立體停車場，完善周邊交通與就醫環境。
▲六甲頂醫療專用區市地重劃區，成功轉型為具備醫療、住宅與公共服務機能的完整生活區。（圖／台南市地政局提供）
信義房屋永康店專案經理陳冠博表示，該區屬於奇美醫院生活圈，最大優勢在於緊鄰奇美醫院完整醫療體系，區內多為老舊透天，現階段可供開發土地有限，隨新重劃區完工、醫療量能持續擴充，將形成以醫療服務、長照照護與相關產業為核心的生活圈。
陳冠博表示，現階段該生活圈土地價格落在30~35萬元，預估新重劃區地價也要站上4字頭。而該區大樓屋齡多為30年以上，單價約18~22萬元，屬於永康相對親民區段，少數5年內大樓，成交價也要35~42萬元。
