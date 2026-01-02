台南2025買氣重挫28%　1區擠下永康成新科「交易王」

▲台南市地政局統計，2025年台南移轉棟數為19773棟，相較2024年27783棟，年減8010棟，成交量出現28.8%的衰退。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市地政局統計，2025年各主要行政區買賣移轉棟數以安南區2589棟居冠、永康區2404棟緊追在後；而新市區2025年移轉692棟，是各主要行政區中唯一呈現年增正成長的區域。信義房屋專家表示，新市屬南科範圍，且新案多，移轉量基數低，年增率仍正成長。

台南市地政局統計，2025年台南移轉棟數為1萬9773棟，相較2024年2萬7783棟，大幅年減8010棟，成交量出現28.8%的衰退。各主要行政區買賣移轉棟數也洗牌，2025年由安南區2589棟居冠，永康區2404棟緊追在後，與前年同期相比，出現翻轉，新市2025年則為692棟，相較2024年移轉量679棟，是主要行政區中唯一移轉量正成長的區域。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，安南與永康區近年移轉量都名列前茅，交易表現與南科效應及成熟生活圈有關。近年南科產值與就業人口成長，帶動周邊居住需求提升，加上2區人口規模大、生活機能完善，自住買盤相對穩定；同時，兩地腹地大、重劃區多，近年推案供給量充足，讓市場交易量維持在高檔。

張榮說：「安南、永康相較市中心蛋黃區房價普遍低1~2成，若以安南外圍區域來看，價格更親民，也成為首購與換屋族的主要購屋熱區。」

▲2025年台南買賣移轉棟數TOP3。資料來源：台南市地政局、信義房屋。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

而新市移轉棟數能維持正成長，張榮表示，主因新建案比重高、加上原本移轉量基數較低，使交屋量體一有增加，年增率就較為明顯；此外，新市同樣鄰近南科，就業帶來的居住需求也持續支撐區域交易動能。

住商不動產南區執行協理林棋博分析，2025年受信用管制影響，買氣急凍，全台房市成交量都同步下滑，至於今年，預估房市回歸自住主導，買方出手更看重價格，「有產業、有交通、有生活機能」的區域相對抗跌，但非核心區或題材型區段，成交節奏可能放慢，價格也更容易出現拉鋸，屋主是否願意在總價釋出彈性，將直接影響成交速度。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

