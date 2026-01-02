A-Lin初戀地爆紅　車程5分鐘到「台東最貴建物」

▲金曲歌后A-Lin「初戀地」爆紅 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會嗨翻天，而她在台上分享初戀地「台東市中正路52號」引發網友熱議。該地現況為1層平房，經查屋齡僅約27年，地段精華，車程5分鐘就是「東新大飯店」（現為「又一宿」），該樓在去年以1.1億元交易，成為2025年台東最貴的房地產交易。

2026台東跨年晚會今年由金曲天后張惠妹率領群星回到家鄉坐鎮，倒數前由金曲歌后A-Lin上台，除了帶來〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈摯友〉等經典歌外，還大方在舞台上分享初戀往事，初戀地點「台東市中正路52號」因此爆紅，引起歌迷熱議。

據媒體報導，屋主現身受訪，他說：「該處原本是製材所用地，多年前買下，目前租給房客使用。」他表示，不清楚A-Lin初戀是否曾住在這裡，但應該不太可能，他打趣地說「不知道有沒有喝茫了。」

該物件為1樓平房，尚未出現過實價交易、租賃紀錄。經查謄本與異動索引，該物件於1999年落成，屋齡僅約27年，而該物件在2004年第一次登記，屋主是林姓自然人，曾贈與給蔡姓自然人，近年又再贈與給林姓自然人。

成功里長陳惠敏表示：「不清楚這一棟20多年前是什麼，也沒有聽過A-Lin的戀愛故事，該物件位於中正路，屬於台東市區，周圍算是熱鬧，地點不錯。」

▲金曲歌后A-Lin「初戀地」距離 「東新大飯店」僅5分鐘車程。（圖／翻攝自Google Maps）

攤開實價登錄，A-Lin爆紅的初戀地車程5分鐘處為「東新大飯店」，該飯店在2025年2月以1億1250萬元交易，樓高7層、屋齡42年，權狀541坪、共有44房，該筆交易也是2025年台東最貴的一筆房地產交易。

致電該飯店，店員表示：「我們換老闆，所以在6~7月整修過後改名為『又一宿』。」

經查謄本，該筆交易買方為來自台北的「又上控股股份有限公司」，負責人闕又上是美國少數的台灣華爾街操盤手，並且是7本暢銷理財書的作者，此外在台也投入文創、休閒等產業。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「除了旅館的營運價值，本次交易還包括土地效益，移轉了約76.5坪土地，使用分區為商業區，換算每坪地價147萬元，若加以整合周圍土地，頗具改建效益。」

