台中買賣移轉創7年新低　北屯量能暴跌42.7%

▲2025年台中全年買賣移轉棟數約4.25萬棟，較2024年的約5.5萬棟減少約22.7%，交易量為近7年新低。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年台中全年買賣移轉棟數約4.25萬棟，較2024年減少約22.7%，創近7年新低。全市僅梧棲、石岡、和平3區的量能比2024年增加，其餘26區交易量全數衰退。專家認為，北屯區雖然守住台中市交易量第一名的頭銜，買氣不如往年暢旺。

觀察台中全年交易買賣移轉棟數約4.25萬棟，冠軍仍由北屯區5898棟拿下，但與2024年的破萬棟相比，年減幅達42.7%。

卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘表示：「過去北屯區支撐買氣的首購族，在房價基期快速墊高後，購屋門檻明顯提高，目前加上央行信用管制與銀行放款條件趨嚴，讓自住型買方普遍延長觀望期。」

▲2025年台中買賣移轉TOP10。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，梧棲區2025年量能高達5561棟，雖然未能超過北屯的5898棟摘下台中冠軍，但年增率高達102.9%，增幅高居六都第一名，可說是2025房市的最大黑馬。不過梧棲出現高成長，主要受到台中港特定區大案交屋潮帶動，梧棲2025年的單月買賣移轉量屢破區域單月新高，甚至連續2個月奪下六都交易量冠軍。

不過在地業者觀察，梧棲、清水地區受到大量交屋潮堆疊，表象成為相對熱門交易區，但其實自金龍海嘯後，價格回檔相當有感，尤其是過去衝高的價格，一路最高到4字頭，但人口、建設的發展尚未完全齊備，容易受到景氣波動。

以台中來說，2025年房地產回檔區域，就先從海線開始，新案不只有2字頭的低價案出籠，立辰開發經理蔡鴻霖也指出：「梧棲、清水因台中港特區開發、大型商場進駐而曾被視為『海線明星區』的地段，隨著政府打房政策、資金收縮與交屋潮壓力浮現，成為金龍海嘯第一排。」

觀察最新實登，成屋市場的價格也略有鬆動，甚至有新成屋價格回落1字頭成交，雖然不是大多數，但購屋族有感房價「峰值」已過。

楊祥銘進一步說明：「台中部分外圍區段已開始出現議價空間擴大、銷售期拉長的現象，若後續新案持續以高價進場，恐將進一步壓縮買氣，整體房市已從全面升溫，短期內難以重回過去的情況。」





▲台中新市鎮重劃區衝出全市第二高的交易量，但2025年價格回檔最為明確。（圖／記者陳筱惠攝）

