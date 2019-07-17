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新古典沈穩大器別墅居家　場域切分乾淨俐落

ETtoday房產雲

作者：幸福空間
設計師：力齊 ｜ 圖片提供：力齊空間設計


餐廳望向客廳及和室

新古典的沈穩優雅散佈到這間四層透天別墅中，場域切分的乾淨俐落但是動線卻是開放順暢的。

客廳

天花板採圓型藝術線板搭配水晶燈展演新古典浪漫姿態，電視牆以黑雲石框出沈穩樣貌。

客廳望向餐廳

菱形的鑽石板烤漆珍珠白櫃體，收納量超強同時隱藏拉門，可以區隔客廳及餐廳場域，開冷氣時又能充份發揮節省能源功效。

客廳望向餐廳

和室同樣以拉門區隔與餐廳和廚房空間，一旁白色的文化石呈現自然凹凸紋路質感，為新古典風格增添人文藝術典範。

餐廳望向廚房

餐廳與廚房流理台中間以中島工作枱作區隔，讓料理時更加順手同時能兼顧與家人的互動，長型的餐桌對照天花板圓型的水晶燈飾，完整構築出典雅大器的用餐氛圍。

餐廳一

廚房牆面配以咖啡色的磁磚與餐桌檯面的石材相互輝映，呈現整體協調的恢弘氣度。

餐廳二

中島檯面兼具吧台及備餐檯的用途，電視置放於白色櫃體中整齊清爽，餐廳空間機能多成為多功能交誼廳。

和室

屋主是退休警察有泡茶習慣，架高的和室正是與三五好友品茗聊天的最佳場所，以木雕及字畫裝飾，展現屋主獨特的個性及品味，鐵刀木皮的空間中流露出古典禪風意趣。

書房

屋主鍾情鄉村風中格柵天花造型，於是設計師以適當的空間滿足屋主的要求，以嵌燈兼具實用性，沙發背牆以花紋壁紙在畫框中呈現優雅藝術感，書桌採活動式增添多重使用功能。

主臥室

主臥室床頭以浪紋板金色烤漆及壁紙繃布營造低調奢華的睡眠氣氛，床頭後方是獨立的更衣室，電視牆可任意旋轉觀看方向，機能智慧的規劃設計滿足了起居室及睡眠區的使用需求。

男孩房

男孩房以時尚現代的調性為主，以茶鏡做出對稱的床頭造型，加裝一盞裝飾和實用的閱讀燈，成為空間中搶眼的重點。

女孩房

因為女兒偏愛紫色，設計師特別以白色為基底，選用紫色的花紋及元素加以點綴，滿足浪漫夢幻的少女情懷。

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關鍵字：幸福空間別墅乾淨

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