新古典沈穩大器別墅居家　場域切分乾淨俐落

作者：幸福空間

設計師：力齊 ｜ 圖片提供：力齊空間設計



餐廳望向客廳及和室



新古典的沈穩優雅散佈到這間四層透天別墅中，場域切分的乾淨俐落但是動線卻是開放順暢的。

客廳



天花板採圓型藝術線板搭配水晶燈展演新古典浪漫姿態，電視牆以黑雲石框出沈穩樣貌。

客廳望向餐廳



菱形的鑽石板烤漆珍珠白櫃體，收納量超強同時隱藏拉門，可以區隔客廳及餐廳場域，開冷氣時又能充份發揮節省能源功效。

客廳望向餐廳



和室同樣以拉門區隔與餐廳和廚房空間，一旁白色的文化石呈現自然凹凸紋路質感，為新古典風格增添人文藝術典範。

餐廳望向廚房



餐廳與廚房流理台中間以中島工作枱作區隔，讓料理時更加順手同時能兼顧與家人的互動，長型的餐桌對照天花板圓型的水晶燈飾，完整構築出典雅大器的用餐氛圍。

餐廳一



廚房牆面配以咖啡色的磁磚與餐桌檯面的石材相互輝映，呈現整體協調的恢弘氣度。

餐廳二



中島檯面兼具吧台及備餐檯的用途，電視置放於白色櫃體中整齊清爽，餐廳空間機能多成為多功能交誼廳。

和室



屋主是退休警察有泡茶習慣，架高的和室正是與三五好友品茗聊天的最佳場所，以木雕及字畫裝飾，展現屋主獨特的個性及品味，鐵刀木皮的空間中流露出古典禪風意趣。

書房



屋主鍾情鄉村風中格柵天花造型，於是設計師以適當的空間滿足屋主的要求，以嵌燈兼具實用性，沙發背牆以花紋壁紙在畫框中呈現優雅藝術感，書桌採活動式增添多重使用功能。

主臥室



主臥室床頭以浪紋板金色烤漆及壁紙繃布營造低調奢華的睡眠氣氛，床頭後方是獨立的更衣室，電視牆可任意旋轉觀看方向，機能智慧的規劃設計滿足了起居室及睡眠區的使用需求。

男孩房



男孩房以時尚現代的調性為主，以茶鏡做出對稱的床頭造型，加裝一盞裝飾和實用的閱讀燈，成為空間中搶眼的重點。

女孩房



因為女兒偏愛紫色，設計師特別以白色為基底，選用紫色的花紋及元素加以點綴，滿足浪漫夢幻的少女情懷。

隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊

全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37



點這裡看更多►►►

古意盎然：與藝術的完美結合

YOCICOの人文質感雅居

YOCICO許妳一個〜浪漫妍麗 繽紛甜美公主夢