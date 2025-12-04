ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售　驚人獲利曝光

記者張雅雲／高雄報導

「成吉思汗健身俱樂部」創辦人館長陳之漢，日前才被員工「毀滅式爆料」，並透露可能會到中國大陸開健身房，沒想到2021年在高雄三多商圈開設的高雄館，才營業4年，屋主突開出4.8億元求售，店員透露，會依照合約繼續營業。

▲▼ 成吉思汗 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「成吉思汗健身俱樂部」在高雄三多商圈開設的高雄館，才營業4年，屋主突開出4.8億元求售。（圖／記者張雅雲攝）

館長日前被員工「毀滅式爆料」，疑似與「成吉思汗健身俱樂部」三重館股權糾紛有關，整起事件鬧得沸沸揚揚，近期在直播中鬆口，計畫將事業版圖擴張到中國，健身房首站鎖定福建廈門。根據該公司官網顯示，「成吉思汗」目前在全台有8家據點，北中南都有。

進軍中國話題持續延燒，沒想到館長在高雄三多商圈打造的高雄館，傳出屋主以4.8億元出售。高雄館2021年風光開幕，主打24小時營業、頂級器材，被視為高雄大型健身場館指標，

該館位於苓雅區忠孝二路，開幕4年，根據銷售資料，該店銷售範圍為B1~3樓，屋齡31年，坪數為2447.2坪，包含1樓378.83坪 、2樓388.42坪、 3樓:388.42坪 、B1為477.46坪，開價4.8億元，換算單價19.6萬元。

▲▼ 成吉思汗 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店位於三多商圈，地段精華，鄰近新光三越、SOGO等百貨，三多路、林森路、復興路沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

據查，屋主為2位自然人，為2009年法拍時以債權人承受底價取得，當時成交價1億5463.8萬元，換算下來，持有16年，加價3億2536.2萬元出售。

記者詢問店員，店員透露：「屋主要賣是真的，但我們的租約仍在，會照合約繼續營業，沒有要搬家。」至於租約何時到期？店員表示，尚未收到明確訊息，但強調「會持續營業。」在地仲介透露，該店租金實登未揭露，以館內規模與總坪數推估，月租金約85萬元，換算投報率約2.1%。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「成吉思汗健身俱樂部」高雄管銷售資料。（ETtoday製表）

中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆指出，苓雅區近1年成交總價5000萬元以上的店面僅有5戶，其中3戶為樓店，成交價落在1~2.8億元。新樓店單價普遍站上6字頭，但中古樓店受地段與格局影響極大，單價10~80多萬元都有，形成相當大的價差，主要關鍵就是店面「有沒有集市」。

吳嘉隆分析，該店位於三多商圈，地段精華，鄰近新光三越、SOGO等百貨，三多路、林森路、復興路沿線商家林立，屬於南高蛋黃區，不過坪數高達 2447坪，雖說單價合理，但因大坪數墊高總價門檻，可接受的買方族群大幅受限，租客的付租能力也受考驗。

館長健身房高雄三多商圈成吉思汗陳之漢

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的

