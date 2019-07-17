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裝藝術玻璃回家就像進入美術館！　高質感建材全公開

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

「除了設計師推薦或自己上網搜尋建材的方式，還有什麼地方可以參考更多樣品呢？」曾經有過裝修經驗，或者正面臨裝修需求的民眾應該都有這種困擾，設計師提供的選擇皆不合己意，若一家家專賣店慢慢地找，對於像小編這樣的懶人一族而言，真是一大麻煩呀！透過朋友引薦，小編得知現在有一站就能購足所有建材、且擁有上萬種的樣品供消費者參考，我們請台北設計建材中心的品牌經理─鄒靜雯Lily，與我們分享欲打造高質感的居家風格該怎麼挑選材料吧！

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設計內外同步 大氣門面超尊榮

賓客光臨的第一印象從門面開始，不僅室內需要好好統整、規劃一番，大門更是不可忽視的一環，除了需要大氣美觀外，遮風避雨、耐用度高、安全度是否足夠都是必須考量的因素，故品牌經理Lily便推薦我們「德國Güwa 高華門」，它的門片製作共分為三層，底層是使用專利高密度的特殊複合材料板，擁有防水、隔音、耐高溫的效果；第二層則是塗上特殊高科技調配樹脂，媲美飛機機翼等級的保護塗層，足以保護門片抵抗天氣的變化、不變形；等待層層的造型金屬粉粧點後，再以手工刻畫、推出金屬質感，最終再以特殊表面漆保護處理，讓門片方便整理、好清潔。

德國Güwa 高華門的實用性與耐用度可說是100%的保證，對於造型美觀方面甚是講究，也是許多飯店、別墅大門的第一選擇，因為高華門的細節都是由藝術家手工雕塑而成，讓大門不僅是家的第一道防護，更是價值連城的藝術作品。

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家有藝術玻璃 彷彿入住美術館

許多民眾因為家中坪數有限，所以隔間或活動門片都會以玻璃取代實體建材，而市面上的清玻璃、毛玻璃、水波紋玻璃等是不是毫無特色呢？其實現在的玻璃藝術已經非常盛行，最具特色的就屬東亞藝術玻璃為首了，每一塊都是客製化藝術的創作，不論是噴砂雕刻、彩繪或是窯燒，都可以刻劃出逼真、細緻的作品，不僅可以當作隔間、門片，玄關區的屏風、端景牆、或是書房的拉門都可以使用，讓美感與機能共生共存，走一趟台北設計建材中心親自體驗藝術玻璃的美吧！

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居家收納免煩惱 五金鐵件通通有

設計除了風格以外，收納機能也是設計「家」很重要的細節，台北設計建材中心擁有各種系統櫃及五金、鐵件提供消費者選擇，而消費者可以依循空間環境挑選適合的物件，增加家具的靈活度與耐用性，例如：展場內有展示升降型的書桌，可以依照家人的身高與需求進行調整，提升使用效能；衣櫃的五金更提供各式衣物、配件收納的功能，相當實用。此外，系統櫥櫃的施工期短、低甲醛，客製化的丈量與規劃，讓櫃體足以滿足一家大小的實用需求。

除了實用五金方面，Lily也推薦大家可以看看「4Wspace康萊」的產品，除了面板以外，像是桌腳、椅框、桌椅都可以做客製化設計，更是業界唯一提供此項服務的中心，不論是獨立式更衣間、開放式衣櫥都可以獲得完善的規劃。

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面材上萬種 種類超多任君選購

為符合室內風格，「面板」就是設計取向的關鍵之一，而PuzzleWall綺麗裝飾材可以依照空間尺寸訂製，亦可依客戶需求預留插座孔，共有300多種顏色、300多種的雕刻版型，交叉組合之下，便可創造出精采多樣的組合，不僅可以用在櫃體門片，也可作為背牆裝飾、門片使用，多元素材任君挑選。

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關鍵字：幸福空間藝術玻璃高質感建材

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