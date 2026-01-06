忠孝東路四段租金慘腰斬　甜點店月省17萬卡位

記者項瀚／台北報導

台北市忠孝東路四段、Zara旁「統領大樓B棟」精華店面過去由美妝護膚品牌FANCL承租，每月租金40萬元，過了9年租金近乎腰斬，跌到23萬元，由甜點店接手。在地房仲表示，東區空置率已大幅下降，租金價碼也已落底。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

▲台北市忠孝東路四段、Zara旁「統領大樓B棟」精華店面租金大跌 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市東區一處精華店面，在2016年由美妝護膚品牌FANCL承租，每月租金40萬元，該店面僅18.9坪，換算單價達2.1萬元，但隨FANCL撤出，該店面租金價格也大幅下滑。

近期實價揭露，該店面以每月23萬元出租，對比9年多前的租金價碼，大降了42%，但雖然租金近乎腰斬，但單價仍有1.2萬元表現。記者實地走訪，新租客是甜點店涼食帖。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示：「東區店面的全盛時期在2013年左右，當時精華店面租金單價可達3萬元以上，2015年滑落到2萬多元，而現在跌到1萬多元符合當前行情。」

不過，黃獻寬指出：「隨房東們願意降低租金，近來東區店面空置率大幅下降，商圈有感復甦，當毛利較低的餐飲等產業也開始願意進駐時，對東區來說是非常好的現象，租金行情應也已修正落底。」

▲觀察東區店面，忠孝東路四段第一排的含金量最高。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「觀察東區店面，忠孝東路四段第一排的含金量最高，而本次討論店面不僅位於四段，還座落在地標Zara服飾店（統領大樓A棟）旁，緊鄰捷運忠孝敦化站2號出口，且屬陽面，人潮量大。」

觀察近3年忠孝東路租賃實登資料，共有5筆租金單價破萬元交易，並全都座落於四段，其中有2筆皆位於本次討論店面座落的「統領大樓」。

整體而言，曾敬德表示：「在這波觀光及內需市場復甦當中，西門町反彈力道最大，但東區也有開始熱絡的跡象，不少空店面陸續去化，但隨信義計畫區續強、大巨蛋開幕，也會對東區人潮形成排擠效應，東區若未出現大規模轉型，恐怕難再重現昔日巔峰光景。」

▲近3年忠孝東路四段租金單價破萬元交易。單位：萬元。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」