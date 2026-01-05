買方寧保現金流求下車　台中「偽豪宅」貸差800萬釀解約

▲根據實登揭露，台中市2025年當年度簽約又解約件數40件，其中有3成價格區間落在3000~3999萬元、另外3成則是1000~1999萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著央行並未解鎖第七波信用管制，高價宅與第二戶貸款困境逐漸浮上檯面，根據實登揭露，台中市2025年當年度簽約又解約件數40件，其中有3成價格區間落在3000~3999萬元、另外3成則是1000~1999萬元。

根據實價登錄揭露，台中市2025年當年度簽約又解約件數40件（不含2025年之前簽約物件），共計40件，其中4千萬元以上物件共計6件，有半數為商辦產品。

而佔大宗的物件則是3000萬元~3999萬元、1000萬元~1999萬元，分別都是13件，各占3成，其餘的2000萬元～2999萬元占6件、千萬元以下2件。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「在高房價下，貸款不出來，以3000萬元~3999萬元來說，少1成貸款區間很大，尤其是銀行端評估這類『偽豪宅』產品相對嚴格，7成變5成就是800萬元的價差。」

白洪章說：「過去3年左右的爆大量交易，近期都面臨交屋潮，信用管制之下，就很辛苦，目前只是冰山一角，底下的應該更多，市場上很多甲乙雙方都還在協調，未來也會造成很多糾紛。」

▲隨著央行並未解鎖第七波信用管制，高價宅與第二戶貸款困境逐漸浮上檯面 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

另一方面，1000萬元~1999萬元的物件解約率也佔大宗，白洪章說：「這價格為台中市成交佔比最高的區間，解約佔比高除第二戶限貸受影響外，也不排除是投資客撤退。」

實際詢問其中一間被解約不算少的開發商，對方表示：「這些客群手頭上仍是相對闊綽，但對政策高度不信任，當大環境都希望資金導入股市時，資產端看中的是手上現金獲利最大化。」

另外，代銷業者也私下透露：「現在解約對建設公司來說並不划算，根本沒有收回重新賣高價的事，現場來人來客稀少，信心面仍不足，而目前建設方也出招，包含貸差的部分可以分期付款、解約換案、延遲交屋等。」

