憲哥、小豬鄰居賣房獲利千萬　高雄富豪1.1億無貸款收

▲藝人吳宗憲、羅志祥居住的內湖指標豪宅「文心AIT」，暌違1年半再現交易 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

藝人吳宗憲、羅志祥居住的內湖指標豪宅「文心AIT」，暌違1年半再現交易，6樓戶以1.11億元轉手，前屋主賺1200萬元。在地房仲表示，受到政策影響，內湖上億豪宅買氣轉淡，觀察2025年內湖區僅6筆上億元豪宅交易。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

藝人吳宗憲、羅志祥居住的內湖指標豪宅「文心AIT」，暌違1年半再現交易，最新實價揭露，6樓戶在去年11月以1億1100萬元交易，該戶含車權狀130坪，拆算單價97.8萬元。

該戶前屋主在2019年取得，持有6年，賺1200萬元，漲幅約12%。經查謄本，買方為李姓自然人，地址隱藏，而統一編號開頭E顯示她來自高雄，且本次為無貸款交易，財力雄厚。

中信房屋內湖四期加盟店長呂偉駿表示，「文心AIT」雖然屋齡已達13年，但還是內湖相當具有指標性的宅，規劃一層一戶，隱私性佳，且建材高檔，吸引不少藝人青睞，該社區幾年前單價可達110~120萬元水準。

呂偉駿接著表示：「近年高總價豪宅受到政策影響，存有抗性，加上本次交易位於6樓，樓層較低，因此成交9字頭可以理解，事實上前年該社區10樓戶成交價也是9字頭。」

▲內湖指標豪宅「文心AIT」地下室停放許多豪車，住戶非富即貴。（圖／讀者提供）

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示：「『文心AIT』的住戶非富即貴，包含不少藝人、內科一帶的企業主，社區自住率高達9成以上，僅零星釋出，且屋主們對價格也頗具堅持，有些戶別掛售好一陣子都沒成交，但這也反映出屋主們不缺錢。」

歐政良表示：「『文心AIT』中低樓層成交9字頭屬於正常行情表現，觀察內湖總價上億元的豪宅，單價破百萬的社區不多，包括具景觀條件的『碧湖畔』高樓層單價達140~160萬元，另外超級豪宅『長虹天璽』中低樓層達110萬元行情。」

綜觀整個內湖區，歐政良表示：「上億元豪宅受到政策影響，買氣較淡，銷售去化上也更加困難，但整體委售數量並不多。」

經查實價登錄，2025年內湖區僅6筆上億元的豪宅交易，除了本次討論的「文心AIT」，還包括「長虹天璽」、「元大之星 」、「遠雄上林苑」。

▲2025年台北市內湖區上億豪宅交易紀錄整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

